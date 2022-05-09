Polatlı'da yağmur duası edildi - Son Dakika
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Polatlı'da yağmur duası edildi

09.05.2022 13:10
Polatlı'da yağmur duası edildi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yağmur duası yapıldı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yağmur duası yapıldı.

İlçeye bağlı Sarıoba Mahallesi'ndeki camide bir araya gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okunmasının ardından yağmur yağması için dua etti.

Programa katılan Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, tarımsal üretimde mevsim yağışlarının önemli olduğunu belirtti.

İlkbahar yağmurlarının yağmaması durumunda verim kaybının yaşanabileceğini ifade eden Yıldızkaya, hububatta dane dolgunluğu ve protein değerinin yüksek olması için yağmura gereksinim duyulduğunu aktardı.

Sarıoba Mahalle Muhtarı Hakan Güngör ise yağmur duası için mahallelilerin bağışladığı 45 koyun ve 100 kilogram pirincin pişirilerek davetlilere ikram edildiğini söyledi.

Yağmur duasına katılımın yoğun olduğunu dile getiren Güngör, "Bereket için, bizlerin geleceği için yağmur dualarına ihtiyacımız var." dedi.

Programa siyasi partilerin ilçe başkanları, mahalle muhtarları, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Hisarcık, Polatlı, Ankara, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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