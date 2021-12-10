Polatlı'da Yunus Emre resim sergisi açıldı - Son Dakika

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı etkinlikleri kapsamında "Huşu ile Yunus" isimli resim sergisi açıldı.

Polatlı Halk Eğitim Merkezi (HEM) çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, halk eğitim merkezi kursiyerlerinin Yunus Emre ile ilgili yaptığı tabloların yer aldığı "Huşu ile Yunus"' adlı serginin açılışı Kaymakam Murat Bulacak ile protokol üyeleri tarafından yapıldı.

Bulacak, 2021 yılının Türk dili ve medeniyetinin temel taşlarından biri olan Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı dolayısıyla UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındığını, bu kapsamda resim sergisi, şiir dinletisi gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Polatlı HEM Müdürü Bülent Dönmez ise ney ve şiir dinletisiyle öğretici ve kursiyerlerin yaptığı Yunus Emre tablolarını halkla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre, Anadolu'da Türkçe'nin edebiyat ve medeniyet dili haline gelmesine ve Türk kültürünün Anadolu'da kökleşmesine öncülük eden büyük bir Türk tasavvuf ve halk şairidir." dedi.

Yunus Emre temalı resim sergisi, Polatlı HEM'in ardından 18-26 Aralık tarihlerinde Armada Alışveriş Merkezi'nde de beğeniye sunulacak.

Serginin açılışına Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Abuzer Kalyon, İlçe Emniyet Müdürü Şener Derin, İlçe Müftüsü Hayri Cihangeri, İlçe Milli Eğitim Müdürü İmralı Kaloç ile davetliler katıldı.