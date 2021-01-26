Polatlı'da zehir tacirlerine darbe - Son Dakika

Polatlı'da zehir tacirlerine darbe
26.01.2021 15:03
Polatlı'da zehir tacirlerine darbe Ankara'nın Polatlı ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda beş yüz gram afyon sakızı adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi.
Polatlı'da zehir tacirlerine darbe
ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda beş yüz gram afyon sakızı adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi.
Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama emniyet ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı maddelerle mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda S.M.ve Afganistan uyruklu S.J.'den uyarıcı madde ele geçirildiği öğrenildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre S.M.ve Afganistan uyruklu S.J. 'nin İstanbul'dan Polatlı'ya uyuşturucu madde satmak için geldiği tespit edildi.
Şüpheli S.M.ve Afganistan uyruklu S.J. polis sorgularının tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.
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