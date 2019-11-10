Son Dakika Haberleri: Polatlı'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Polatlı'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Polatlı'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

7 saat önce

Polatlı'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralıANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Polatlı'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Polatlı ilçesi Dua Tepe Anıtı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökmen B. yönetimindeki 06 BLG 475 plakalı otomobil, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle Dua Tepe Anıtı'na çıkmak için yolun sağında bulunan 6 araca çarptı. Otomobilin çarptığı araçlar arasında motosikletlerin de olduğu belirtilirken, kazada yaralanan biri ağır 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

Polatlı'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Polatlı, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 03:18 Kaynak: İHA
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