Polatlı'daki hayvan ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı

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Sivas'ta tarım ilacı alarmı! 17 işçi hastanelik oldu

Mansur Yavaş'tan Türk ve Rus iş adamlarına yatırım çağrısı!

Melih Gökçek Mansur Yavaş'a seslendi: Benim yaptıklarımı taklit edin, sizi beş sene götürür