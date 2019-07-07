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Polatlı'daki hayvan ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı

52 dakika önce

Ankara'nın Polatlı ilçesi Yassıhöyük Mahallesi'nde meydana gelen hayvan ölümleriyle ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Polatlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerekli incelemeler başlatıldı.

Polatlı'daki hayvan ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı, System.String[]
Ankara'nın Polatlı ilçesi Yassıhöyük Mahallesi'nde meydana gelen hayvan ölümleriyle ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Polatlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerekli incelemeler başlatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, "İlk incelemeler neticesinde 05.07.2019 tarihinde koyunların sahibince, Sakarya Nehri'nden pancar tarlasına çekilen sulama sisteminin içine üre gübresi katarak gübreleme yapıldığı anlaşıldı. Tarla içindeki yalağa da aynı sulama sisteminden su çekilerek, hayvanlar sulanmıştır ve 9 hayvanın ölümü gerçekleşmiştir. Polatlı İlçe Müdürlüğümüz ekipleri tarafından 6 Temmuz 2019 günü öğle saatlerinde hayvanlardan numune alınmıştır. Bu numuneler Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü'nde incelenmektedir. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince de Sakarya Nehri'nden su numuneleri, incelenmek üzere alınmıştır. Ayrıca resmi ve özel veteriner hekimler tarafından ölen hayvanlar üzerinde yapılan otopsi incelemesinde üre gübresine bağlı zehirlenme bulguları gözlemlenmiştir. Bölgeye yönelik denetim ve kontrol işlemleri sürerken, numuneler ve analizlerden gelecek sonuçlar ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 06:25 Kaynak: İHA
Polatlı, Ankara, Güncel
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