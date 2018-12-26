Son Dakika Haberleri: Polatlı'daki Kazada Hayatını Kaybedenlerin Kimlikleri Belli Oldu

Polatlı'daki Kazada Hayatını Kaybedenlerin Kimlikleri Belli Oldu

1 saat önce

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişinin kimlikleri belli oldu.

Polatlı'daki Kazada Hayatını Kaybedenlerin Kimlikleri Belli Oldu, System.String[]
Ankara'nın Polatlı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişinin kimlikleri belli oldu.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde öğle saatlerinde Polatlı- Konya yolu üzerinde kaza meydana geldi. Avdanlı mevkinde kar yağışının yoğun etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracıyla birlikte şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Muhammet Arif Aytar (28), babası Ali Aytar (62) ve Metin Yıldız (29), olay yerinde hayatlarını kaybetti.

Muhammet Arif Aytar'ın Türktaciri köyünde imam ve Metin Yıldız'ın ise komşu Yaralı köyünün imamı olduğu öğrenildi. Ölen 3 kişinin cenazeleri, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:54 Kaynak: İHA

Ankara, Polatlı, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Meteoroloji'den Kar ve Sağanak Uyarısı! Hava Sıcaklığı 6 ila 12 Derece Düşecek Bahçeli'den Erdoğan'a Çağrı: İstanbul Ya da Ankara'da Küresel Güçler Zirvesi Yapılmalı

Gümüşhane'de Eğitime Kar Engeli! Okullar 1 Gün Tatil Edildi Yapılan Son Ankette İstanbul'da AK Parti, Ankara'da CHP Önde
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 19:30:39. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polatlı'daki Kazada Hayatını Kaybedenlerin Kimlikleri Belli Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]