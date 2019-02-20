Polatlı'daki Kışlada Eğitim Atışı Sırasında Kaza: 5 Asker Yaralandı (3)
48 dakika önce
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PATLAMAYLA İLGİLİ BİLGİ ALDICumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'nda icra edilen ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen kazayla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar...
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 08:10 Kaynak: DHA
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