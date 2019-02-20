Son Dakika Haberleri: Polatlı'daki Kışlada Eğitim Atışı Sırasında Kaza 5 Asker Yaralandı-2

Polatlı'daki Kışlada Eğitim Atışı Sırasında Kaza 5 Asker Yaralandı-2

44 dakika önce

Polatlı'daki kışlada eğitim atışı sırasında kaza 5 asker yaralandı-2(Tür: Ankara)

Polatlı'daki kışlada eğitim atışı sırasında kaza 5 asker yaralandı-2

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 08:14 Kaynak: DHA

Ankara, Polatlı, Güncel
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