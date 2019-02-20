Polatlı'daki Kışlada Eğitim Atışı Sırasında Kaza 5 Asker Yaralandı-2
44 dakika önce
Polatlı'daki kışlada eğitim atışı sırasında kaza 5 asker yaralandı-2(Tür: Ankara)
Polatlı
'daki kışlada eğitim atışı sırasında kaza 5 asker yaralandı-2
(Tür: Ankara
)
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 08:14 Kaynak: DHA
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