Polatlı'daki Kışlada Eğitim Atışı Sırasında Kaza 5 Asker Yaralandı-3
11 dakika önce
Polatlı'daki kışlada eğitim atışı sırasında kaza 5 asker yaralandı-3(Tür: Ankara)
Polatlı
'daki kışlada eğitim atışı sırasında kaza 5 asker yaralandı-3
(Tür: Ankara
)
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 08:41 Kaynak: DHA
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