Son Dakika Haberleri: Polatlı'daki Kışlada Eğitim Atışı Sırasında Kaza 5 Asker Yaralandı-3

Polatlı'daki Kışlada Eğitim Atışı Sırasında Kaza 5 Asker Yaralandı-3

11 dakika önce

Polatlı'daki kışlada eğitim atışı sırasında kaza 5 asker yaralandı-3(Tür: Ankara)

Polatlı'daki kışlada eğitim atışı sırasında kaza 5 asker yaralandı-3

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 08:41 Kaynak: DHA

Ankara, Polatlı, Güncel
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