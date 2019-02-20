Polatlı'daki Kışlada Eğitim Atışı Sırasında Kaza: 5 Asker Yaralandı
1 saat önce
Polatlı'daki kışlada eğitim atışı sırasında kaza: 5 asker yaralandı (5)ORGENERAL ÜMİT DÜNDAR, YARALI ASKERLER HAKKINDA BİLGİ ALDIANKARA (DHA) Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında icra edilen ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen kazada yaralanan askerlerden bazıları...
Polatlı
'daki kışlada eğitim atışı sırasında kaza: 5 asker yaralandı (5)
ORGENERAL ÜMİT DÜNDAR, YARALI ASKERLER HAKKINDA BİLGİ ALDI
ANKARA (DHA
) Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında icra edilen ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen kazada yaralanan askerlerden bazıları Bilkent Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Kara Kuvvetleri Komutanı
Orgeneral Ümit Dündar
ile CHP Ankara Milletvekili
Gamze Taşçıer hastaneye gelerek, yetkililerden bilgi aldı.
Çıkışta açıklamada bulunan CHP'li Taşçıer, kaza da yaralanan bazı askerlerin Bilkent Şehir Hastanesinde tedavi altına alındığını söyleyerek, "Burada hem başhekimimizle hem de acil doktorumuzla görüştüm. 4 askerimiz daha ileri teknoloji gerektiği için buraya sevk edilmiş. Ülkemize geçmiş olsun diliyorum ve askerlerimize bir an önce Allah'tan acil şifa diliyorum" dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:57 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi Verdi: 20 Bin Öğretmenin Ataması Yapılacak
Ankara'daki Sakarya Kışlası'nda Mühimmat Patladı! Yaralılar Var
Hurdacılık Yapan Adam, "Seni Öldüreceğim" Diyerek Kendisini Tehdit Eden Oğlunu Vurdu
Roger Federer, Toprak Korta Geri Dönüyor