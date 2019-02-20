Son Dakika Haberleri: Polatlı'daki Kışlada Patlama, Yaralılar Var

Polatlı'daki Kışlada Patlama, Yaralılar Var

1 saat önce

ANKARA'nın Polatlı ilçesindeki Sakarya Kışlası'nda patlama meydana geldi, yaralıların olduğu bildirildi.

Polatlı'daki Kışlada Patlama, Yaralılar Var, System.String[]
ANKARA'nın Polatlı ilçesindeki Sakarya Kışlası'nda patlama meydana geldi, yaralıların olduğu bildirildi.

Bugün saat 19.00 sıralarında Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu'na bağlı Sakarya Kışlası'nda patlama meydana geldi. Yaralıların olduğu bildirilirken, patlamanın mühimmattan kaynaklandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 07:47 Kaynak: DHA

Ankara, Sakarya, Polatlı, Güncel
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