Polatlı'daki Kışlada Patlama, Yaralılar Var
1 saat önce
ANKARA'nın Polatlı ilçesindeki Sakarya Kışlası'nda patlama meydana geldi, yaralıların olduğu bildirildi.
ANKARA'nın Polatlı
ilçesindeki Sakarya
Kışlası'nda patlama meydana geldi, yaralıların olduğu bildirildi.
Bugün saat 19.00 sıralarında Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu'na bağlı Sakarya Kışlası'nda patlama meydana geldi. Yaralıların olduğu bildirilirken, patlamanın mühimmattan kaynaklandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 07:47 Kaynak: DHA
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