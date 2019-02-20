Son Dakika Haberleri: Polatlı'daki Patlama

Polatlı'daki Patlama

1 saat önce

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında meydana gelen kazada yaralanan askerleri ziyaret etti.

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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında meydana gelen kazada yaralanan askerleri ziyaret etti.

Orgeneral Dündar, Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında icra edilen ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen kazada yaralanan askerlerin tedavi altına alındığı Bilkent Şehir Hastanesi'ne gelerek, yaralı askerleri ziyaret etti.

Orgeneral Dündar, yaralı askerler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:41 Kaynak: AA

Salih Zeki Çolak, Ankara, Polatlı, Güncel
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