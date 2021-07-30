Son dakika haberi... Kışlada yangın çıkaranın örgüt bağlantısı tespit edilmedi - Son Dakika

Kemal Ünal Y., önceki gün, Polatlı ilçesinde bulunan 58'inci Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'nın güney sınırındaki tel örgülerin arkasından içerideki kuru otları tutuşturdu. Yangın başladıktan sonra kaçmaya çalışan Kemal Ünal Y., çevredekiler tarafından yakalanarak, polise teslim edildi. Yangın, büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kemal Ünal Y., polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca Polatlı 58'inci Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı sınırlarında otları tutuşturarak, yangın çıkaran Kemal Ünal Y.'nin (28) terör örgütü ile bağlantısının tespit edilmediği açıklandı.

Dehşet veren anlar! İntihar eden gencin son sözü "Geliyorum beyler" oldu

Sosyal medya bu iddia ile karıştı: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti?