Polatlı Emniyeti'nden 'Güvenlik Masası' Uygulaması

Vatandaşların sorunlarını polise daha rahat aktarabilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde 81 il ve 700 Polis Merkezi Amirliğinde başlatılan "Güvenlik Masası" uygulaması Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğünde de hizmet vermeye başladı.

Vatandaşların sorunlarını polise daha rahat aktarabilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde 81 il ve 700 Polis Merkezi Amirliğinde başlatılan "Güvenlik Masası" uygulaması Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğünde de hizmet vermeye başladı.



Güvenlik Masaları, 24 saat esasına göre hizmet verecek. Projeyle Polis Merkezi Amirliklerinin herkesin her zaman gelebileceği ve vatandaşlarla iyi diyaloglar kurabilen birimler haline getirilmesi hedefleniyor. Halkın sorunlarına çözüm odaklı olan bu uygulamanın Polatlı'ya çok büyük katkı sağlayacağını belirten Polatlı Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, "Güvenlik Masası" uygulamasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, çalışanlara başarılar diledi.



Polatlı İlçe Emniyet Müdürü Cemil Karakaya, Güvenlik Masası hakkında yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımız ilk etapta polis merkezlerimizdeki görevlilerimiz tarafından karşılanacak. Kendilerinden seri bir şekilde geliş amaçları, sorunları, sıkıntıları konusunda bilgi alındıktan sonra polis merkezi amirlerinde çözülmesi gereken konularla ilgili birimlere hemen yönlendirilmesi yapılarak, oradaki arkadaşlarımız tarafından çözüm üretilecektir. Çözüm için vatandaş bilgilendirilecek, çözümün hangi birimde olduğu, o birimin yeri ve iletişim bilgileriyle ilgili diğer bilgileri de kendisine vererek, vatandaşın hizmeti almış ve sorunu çözülmüş bir şekilde ya da çözümü nerede yapılabileceği konusunda bilgilendirilmesini sağlayacaklar. Çözüm odaklı olarak kurulmuş bu birimlerimizde vatandaş odaklı, devletin en güzel örneklerinden biri sunulmak amacıyla güven masaları oluşturulmuştur" dedi. - ANKARA

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