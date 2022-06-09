Polatlı Halk Eğitimi Merkezi Giyim ve Yiyecek İçecek Atölyesi yıl sonu sergisi açıldı - Son Dakika
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Polatlı Halk Eğitimi Merkezi Giyim ve Yiyecek İçecek Atölyesi yıl sonu sergisi açıldı

09.06.2022 19:55
Polatlı Halk Eğitimi Merkezi Giyim ve Yiyecek İçecek Atölyesi yıl sonu sergisi açıldı

Polatlı Halk Eğitimi Merkezi Giyim ve Yiyecek İçecek Atölyesi kursiyerlerinin yıl sonu sergisi açıldı.

Polatlı Halk Eğitimi Merkezi Giyim ve Yiyecek İçecek Atölyesi kursiyerlerinin yıl sonu sergisi açıldı.

Polatlı Halk Eğitimi Merkezi bahçesindeki açılışta, Kaymakam Murat Bulacak, Türkçe ve okuma yazma öğrenen yabancı kökenli öğrencilere sertifikalarını verdi.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan açılışta konuşan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Oğuz Bilge Soydemir, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında açtıkları 511 kurstan 11 bin 838 kişinin yararlandığını, bunlardan 1454'ünün yabancı kursiyer olduğunu söyledi.

Yıl sonu sergisinde beğeniye sunulan 1700 çalışmayı kursiyerlerin yaptığını belirten Soydemir, "UNHCR'nin Milli Eğitim Bakanlığımız işbirliğiyle Halk Eğitim Merkezlerine verdiği destek kapsamında giyim atölyesi ve yiyecek içecek atölyesi yapıldı. Bu atölyelerde üretimde yapılmaktadır." dedi.

Kurs eğitmeni Nahide Baloğlu, kursiyerlerle çok güzel bir dönem geçirdiğini dile getirdi.

El Sanatları ve nakış kursiyerlerinden Ayşe Akdoğan, kursta çok güzel vakit geçirdiğini ifade etti.

Kursiyer Gülsüm Işık, Halk Eğitim Merkezi eğitimlerine boş zamanlarını değerlendirmek için katıldığını kaydederek, "Gerçekten güzel şeyler ürettiğime inanıyorum. Evde boş boş oturmaktansa bir şeyler ürettik. Ürünleri satarak parada kazandık." diye konuştu.

Dokuma kursiyeri Hülya Kopar, yaklaşık 2 yıldır eğitim gördüğünü anlatarak, "İlmek ilmek dokuduk arkadaşlarla birlikte, Anadolu kültürünü yansıtan motifleri kullandık. Öğrenmek isteyen arkadaşları kursa bekleriz." dedi.

Halk oyunları gösterileri ve müzik dinletisi gerçekleştirilen açılış törenine, Kaymakam Murat Bulacak, Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Milli Eğitim Müdürü İmralı Kaloç, siyasi partilerin ilçe başkanları, davetliler, kursiyer ve yakınları katıldı.

Sergi 3 gün açık kalacak.

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Halk Eğitimi Merkezi, Murat Bulacak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polatlı Halk Eğitimi Merkezi Giyim ve Yiyecek İçecek Atölyesi yıl sonu sergisi açıldı - Son Dakika

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