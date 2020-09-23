Polatlı "içme suyu ana isale hattı" bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Polatlı "içme suyu ana isale hattı" bilgilendirme toplantısı yapıldı

İvedik-Temelli-Polatlı arası içme suyu iletim hattı, depo, terfi istasyonları ve tesislerin yapımına ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Polatlı

İvedik-Temelli- Polatlı arası içme suyu iletim hattı, depo, terfi istasyonları ve tesislerin yapımına ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Konferans Salonu'ndaki toplantıya, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk ve Gürbağ Grup Yönetim Kurulu Başkanı Halil Bağıban da katıldı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Yavaş, Polatlı ilçesindeki isale hattının 30 yıl önce yapıldığına dikkati çekerek, seçim sürecinde ilçeye Gerede'den gelen suyun aktarılacağı yönünde vaatleri olduğunu anımsattı.

Başkan seçildikten sonra Polatlı ilçesine su verilmesi yönünde girişimlerde bulunduğunu ifade eden Yavaş, "İhalemizi de şeffaf bir şekilde yaptık. Gürbağ Holding'e bağlı bir şirket ihaleyi aldı. İhaleye çıkarken 30 ay olarak çıkılmıştı. Kaybettiğimiz 1 yıl var. Biz Polatlı halkı adına, bu ihaleyi en geç 24 ayda bitirmenizi sizden rica ediyoruz. Bu suyu sadece 125 bin nüfusu aşkın Polatlı halkı değil Temelli ve civarındaki köyler dolayısıyla 1,5 milyon Ankaralı için bunu 24 ayda bitirmenizi taahhüt etmenizi istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Polatlı'da 4 gün sular kesilecek

İlçede asbestli boruların değişim çalışmalarının sürdüğünü bildiren Yavaş, şunları kaydetti:

"Dün Polatlı Belediye Başkanıyla görüştük. 15 Ekim'de de eski hattın rehabilitasyonu ve yeni proje sonuçlanıncaya kadar zaman zaman gerçekleşen su arızalarından etkilenilmemesi için Polatlı'ya gününü çok önceden bildirmek suretiyle 4 günlük bir su kesintisi yapacağız. Bu kesintiler sırasında 40'a yakın tankerle de Polatlı'da olacağız. Eğer hava şartları elverişli olursa bu 4 günü de öne çekeceğiz ki herhangi bir şekilde İvedik Gerede Projesi bitinceye kadar yaşanan arızalarda eskisi gibi uzun süreli su kesintileri olmasın."

107 kilometrelik içme suyu isale hattının ihale, sözleşme ve yer teslimi süreçleri tamamlandı

Bilgilendirme toplantısına katılan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Ankara'nın acil olarak değişmesi gereken içme suyu, yağmur suyu ve atık su hatlarını ihale programlarına aldıklarını söyledi.

Kent genelinde 570 bin metre atık su, 130 bin metre yağmur suyu 215 bin metre içme suyu hattı imalatı gerçekleştirdiklerini vurgulayan Öztürk, Polatlı'da İvedik-Polatlı arası içme suyu ana isale hattı yapım işine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Yıllardır sorun yaşanan Polatlı merkez ve 12 mahallenin günlük su ihtiyacı Yüzükbaşı hattı ve yeni açılan kuyulardan sağlanıyor. Dayanım ömrünü tamamlamış, korozyona uğramış, sürekli arızaların oluştuğu, Polatlı halkımızın su ihtiyacını karşılayan Yüzükbaşı hattının devreden çıkarılması adına bu ihalemizin yapılması büyük önem arz ediyordu.

Yenimahalle'deki İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisinden başlayıp, Bağlıca- Etimesgut, Yenikent- Sincan, Başkent OSB-Anadolu OSB, Malıköy Gecekondu Önleme Bölgesinden Temelli'ye ve nihayetinde Polatlı'ya kadar olan yaklaşık 107 kilometrelik içme suyu isale hattının ihale, sözleşme ve yer teslimi süreçleri bugün itibarıyla tamamlandı. 1,5 milyon kişinin faydalanacağı hattımız, 2 bin 200 çaplı çelik borular ile başlayıp bin çaplı borulara kadar devam edecek olup, 500 metreküp kapasiteli 2, 3 bin metreküp kapasiteli bir su deposu ve bir terfi merkezi imalatlarını içermektedir."

Gürbağ Grup Yönetim Kurulu Başkanı Halil Bağıban da, "OHİTAN ile birlikte bu ihalede bulunmaktan mutluyuz. Bu işin büyüklüğünü ve önemini çok iyi biliyoruz. Projeyi en kısa sürede yapacağımıza herkesin inanmasını istiyoruz. Ankara ve Polatlı halkına hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

İhale süreci

Yaklaşık maliyeti 633 milyon 839 bin 231 lira olarak açıklanan ihalede 549 milyon 320 bin liralık, en düşük teklifi veren OHİTAN firması ile ASKİ Genel Müdürlüğü arasında 18 Eylül'de sözleşme imzalandı. İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Polatlı arasında inşa edilecek ihale kapsamında, 106 bin 714 metrelik isale hattının yanı sıra 3 bin metreküp kapasiteli 1 su deposu, 500 metreküp kapasiteli 2 su deposu ve 1 terfi istasyonu yapılacak.

İçme Suyu, Polatlı, Ankara, ASKİ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 15:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polatlı 'içme suyu ana isale hattı' bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika


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