Polatlı'da AK Parti İlçe Danışma Meclisi toplandı - Son Dakika
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Polatlı'da AK Parti İlçe Danışma Meclisi toplandı

21.09.2022 13:56
Polatlı'da AK Parti İlçe Danışma Meclisi toplandı

Polatlı ilçesinde AK Parti Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

Polatlı ilçesinde AK Parti Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün, ilçe başkanlığında düzenlenen toplantıda, 13 Eylül'de açıklanan TOKİ konut projesinin çok önemli olduğunu belirterek, başvuru sonrası kurada ismi çıkmayanların yatırdığı ücretlerin iade edileceğini belirtti.

Polatlı İlçe Başkanı Aysel Demir de ülkeye ve millete yapacakları daha çok hizmeti olduğunu belirterek, "Sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın, tüm mazlum milletlerin gözü, kulağı, umutları bizimle. 2023'ün bizim ve milletimizin yılı olması için çok çalışıyoruz." diye konuştu.

Toplantıya, AK Parti Ankara İl Yönetim Kurulu Üyesi Mücahit Yılmaz ve partililer katıldı.

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Kaynak: AA

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