Polatlı'nın "içme suyu iletim hattı" için ihale yapıldı - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), İvedik-Temelli- Polatlı arası içme suyu iletim hattı, depo, terfi istasyonları ve tesislerin yapım işi ihalesinin yapıldığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü'nün ilçeye yaklaşık 107 kilometrelik içme suyu isale hattı yapılması için çıktığı ASKİ Polatlı Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen ihaleye 8 firma katıldı.

Aynı zamanda, 3 bin metreküp kapasiteli 1 su deposu, 500 metreküp kapasiteli 2 su deposu, 1 terfi istasyonu ve diğer imalat bağlantılarını da kapsayan ve tek seferde yapılan ihale pandemi süreci nedeniyle ABB TV, belediyenin Youtube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden de canlı yayınlandı.

Yaklaşık maliyeti 633 milyon 839 bin 231 lira olarak açıklanan ihalede en düşük teklif 549 milyon 320 bin lira, en yüksek teklif ise 755 milyon 37 bin 170 lira olarak gerçekleşti.

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk'ün de katıldığı ihaleye teklif veren firmaların elektronik ortama yüklediği yeterlilik belgeleri ihale komisyonunca incelendikten sonra kazanan firmanın adı Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden ilan edilecek.