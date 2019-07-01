Son Dakika Haberleri: Polatlı OSB'ye 27 milyon TL'lik dev yatırım
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Polatlı OSB'ye 27 milyon TL'lik dev yatırım

1 saat önce

Polatlı Organize Sanayi Bölgesi'ne yapılacak 27 milyon lirayı bulan dev yatırım, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandı.

Polatlı OSB'ye 27 milyon TL'lik dev yatırım, System.String[]
Polatlı Organize Sanayi Bölgesi'ne yapılacak 27 milyon lirayı bulan dev yatırım, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan, Polatlı Ticaret Odası Organize Sanayi Bölgesi'ne 27 milyon lirayı bulacak dev yatırım, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandı. 100 hektarlık alanda yol, atıksu, yağmur suyu ve içme suyu projelerinin gerçekleşeceğini belirten Polatlı Ticaret Odası Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Sakarya, bu adımların sadece projenin ilk etabı olduğunu aktardı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ulvi Sakarya, "Geçtiğimiz dönemlerde Organize Sanayi Bölgemizin yol, atıksu, yağmur suyu, içme suyu altyapı işlerini kapsayan çalışmalarla alakalı Bakanlığımız kredilendirme talebimizi 27 Haziran 2019 tarihi itibariyle onayladı. Şu anda alt yapı inşaat yapımı ihale sürecini başlatacağız. İnşallah en kısa sürede ihaleyi gerçekleştirip, bu önemli yatırımı bölgemize kazandıracağız" dedi.

Ayrıca Sakarya, yaklaşık 27 milyon lirayı bulacak olan bu yatırım ile daha fazla yatırımcıyla OSB'nin buluşacağını ve istihdamın da artacağını aktardı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:53 Kaynak: İHA
Polatlı, Güncel
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