Polatlı pazarında başlatılan yardım kampanyası tüm Türkiye'ye yayıldı - Son Dakika

Polatlı pazarında başlatılan yardım kampanyası tüm Türkiye'ye yayıldı

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde kurulan pazarda ihtiyaç sahiplerine ücretsiz sebze ve meyve dağıtımı yapıldı. Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu Başkanı Ali Karaca tarafından organize edilen sosyal sorumluluk kampanyası tüm Türkiye'de aynı anda başladı. Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını süresince pazarcı esnafı olarak ihtiyaç sahipleri ailelere yardımcı olmak için böyle bir kampanya başlattıklarını belirten Karaca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bu şekilde destek verdiklerini bildirdi.Tüm Türkiye'de bu kampanyanın başladığını belirten Karaca, " Türkiye'deki bütün pazarcı esnafımız Türkiye genelinde pazar girişlerine sebze ve meyve koyarak yardıma ihtiyacı olan bütün halkımıza destek vermek amacıyla kampanya başlattık. Sayın Cumhurbaşkanımızın biz bize yeteriz kampanyasına Türkiye'deki yüz binlerce pazarcı esnafı olarak bizde destek veriyoruz. Pazar yerlerimizin giriş noktasına sebze ve meyve ihtiyacı olan herkese bu yardımı yapacağız. Böyle bir günde birlik ve beraberlik zamanı. Devleti yaşat ki devlet yaşasın. Devlet varolsun. Bizlerde sayın Cumhurbaşkanımızın kampanyasına destek oluyoruz. İnşallah kazasız belasız bu cennet vatanımız bu illetten kurtulur' sözlerine yer verdi.İhtiyaç sahibi aileler başta Polatlı pazarı olmak üzere tüm Tükiye'de ki pazar girişlerinde sebze ve meyve yardımı alabiliyorlar" ifadesini kullandı.