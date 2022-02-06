Polatlı Şehiriçi Taşıyıcılar ve Emlakçılar Esnaf Odası Başkanlığı'na Akkaya seçildi - Son Dakika

Polatlı Şehiriçi Taşıyıcılar ve Emlakçılar Esnaf Odası (PŞTEEO) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mustafa Akkaya seçildi.

Mevcut başkan Adnan Odacı'nın aday olmadığı Polatlı Konak Güldeste Salonu'ndaki genel kurulda, Akkaya 115, Ali Taşçı 101, Bayram Can 32 oy aldı, 2 oy geçersiz sayıldı.

Akkaya, kardeşlik havasında bir seçimin gerçekleştiğini belirterek, "Birlik, beraberlik içinde hizmet edeceğiz. Odamız kazanmıştır." dedi.

Aynı zamanda Polatlı Belediye Meclisi Üyesi olan Akkaya, ilçenin ve üyelerinin sorunlarının çözümü için var gücüyle çalışacağını ifade etti.

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Hüseyin Ar'ın divan başkanlığını yaptığı genel kurula, Polatlı Belediye Başkan Yardımcısı Salih Tekeli, Polatlı Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertuğrul Kıymaz, oda ve dernek başkanları ile üyeler katıldı.