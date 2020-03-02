"Polatlı Soğan Yemeğini Arıyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Polatlı Soğan Yemeğini Arıyor' - Son Dakika

"Polatlı Soğan Yemeğini Arıyor"

6 saat önce

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yöresel soğan yarışması düzenleniyor.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yöresel soğan yarışması düzenleniyor. "Polatlı Soğan Yemeğini Arıyor" sloganıyla düzenlenen yarışmaya Sevim Aras İlkokulu ev sahipliği yapılıyor.


"Polatlı Soğan Yemeğini Arıyor" sloganıyla düzenlenen yarışmaya Polatlı Kaymakamlığı, Polatlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Polatlı Ticaret Odası, Polatlı Ziraat Odası, Ankara Pancar Ekicileri Birliği, Polatlı Soğan Üreticileri Birliği destek veriyor.


4 Mart'ta Şehit Cüneyt Sertel Sosyal Tesisleri'nde düzenlenecek yarışmaya Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Zeki Açıköz, Başkent Aşçılar ve Turizm Birliği Derneği Başkanı Şenol Bozkurt, Ankara Sheraton otel baş aşçısı Memduh Karakaş, yemek yazarı Nimet Berkok, yemek yazarı Kamil Toygar, Ziraat Odası Başkanı Zekai Köseoğlu, Ticaret Odası Aşcısı Kamil Çakıl, Öğretmen Semih Sakarya, iş kadını Ayşe Eviner jüri üyeliği yapacak.


Dereceye girenlere altın hediye edilecek yarışmaya 100'e yakın başvuru yapıldı. Yarışmanın amacı ise şu şekilde sıralandı:


"Milli ekonominin yaşamın tüm alanlarında hayata geçirilmesi. Yerli ve milli üretimin ülke ekonomisindeki yeri ve ayrıca tüketimin insan sağlığı açısından öneminin benimsenmesi. İlçemiz Polatlı'nın tanıtımı ve desteklenmesi. Polatlı Yöresinde yetiştirilen tarım ürünü olan soğan ürününün yeni nesillere bu yarışma aracılığı ile aktarılması." - ANKARA

Polatlı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:24 Kaynak: İHA
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