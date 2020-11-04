Polatlı içme suyu ana isale hattı çalışması başladı - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'nden, Polatlı ilçesine içme suyu sağlayacak projenin çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 26 Ağustos'ta ihalesi yapılan "İvedik-Temelli-Polatlı Arası İçme Suyu İletim Hattı, Depo, Terfi İstasyonları ve Tesislerin Yapım İşi" kapsamında çalışmalara 29 Ekim'de başlandı.

İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin bulunduğu noktada başlayan yapım çalışmaları hakkında bilgi veren ASKİ Su İnşaat Dairesi Başkanı Gülay Aslan, Polatlı'nın sonradan mahalleye çevrilen köylerinde de musluktan içilebilir su akıtacaklarını belirtti.

Aslan, proje kapsamında, yaklaşık 106 bin 714 metrelik isale hattının yanı sıra bölgeye 3 bin metreküp kapasiteli su deposu, 500 metreküp kapasiteli 2 su deposu ve terfi istasyonu yapılacağını ifade etti.

İsale hattı, su depoları ve bir terfi istasyonu sayesinde Polatlı'ya temiz, sağlıklı ve kesintisiz su hizmeti verilmesi hedefleniyor.