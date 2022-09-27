Polatlı'da ihtiyaç sahibi 500 öğrenciye kırtasiye yardımı - Son Dakika
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Polatlı'da ihtiyaç sahibi 500 öğrenciye kırtasiye yardımı

27.09.2022 16:36
Polatlı'da ihtiyaç sahibi 500 öğrenciye kırtasiye yardımı

Polatlı Ticaret Borsası (PTB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle ilçede eğitim gören 500 öğrenciye kırtasiye yardımında bulundu.

Polatlı Ticaret Borsası (PTB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle ilçede eğitim gören 500 öğrenciye kırtasiye yardımında bulundu.

İlçedeki ilk, orta ve lise olmak üzere 31 okulda öğrenim gören ihtiyaç sahibi 500 öğrenciye okul çantası, kalemlik, silgi, kalem ile çizgili, kareli, resim defterlerinden oluşan toplam 125 bin liralık yardım yapıldı.

Kırtasiye yardımları, Polatlı Ticaret Borsası sosyal tesislerinde yapılan törenle ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere okul müdürlerine teslim edildi.

PTB Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Toplu, yardımların 100 bin lirasının TOBB, 25 bin lirasının PTB tarafından karşılandığını belirterek, "Eğitime yardımı görev biliyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza bir nebze yardım sağlayabilmişsek ne mutlu bize." dedi.

Polatlı İlçe Milli Eğitim Müdürü İmralı Kaloç ise TOBB ve PTB'nin her yıl giyecek yardımında bulunduğunu, talepleri üzerine bu yıl kırtasiye yardımı yapıldığını ifade ederek her iki kuruma da teşekkür etti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Polatlı'da ihtiyaç sahibi 500 öğrenciye kırtasiye yardımı - Son Dakika
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