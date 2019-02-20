Son Dakika Haberleri: Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında Patlama (3)

Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında Patlama (3)

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında, ilk bilgilere göre, icra edilen ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen kazada, 5 askerin yaralandığı ve kaza hakkında inceleme başlatıldığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında, ilk bilgilere göre, icra edilen ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen kazada, 5 askerin yaralandığı ve kaza hakkında inceleme başlatıldığı bildirildi.

Bakanlığın internet sitesinden Polatlı ilçesindeki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'nda meydana gelen patlamaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Polatlı'da bulunan Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında, ilk bilgilere göre, icra edilen ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen kazada beş kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Kaza sonucunda yaralanan kahraman silah arkadaşlarımız süratle hastaneye tahliye edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. Kaza hakkında inceleme başlatılmıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:03 Kaynak: AA

Polatlı, Güncel
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