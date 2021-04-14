Polatlı Zabıtası, Ramazan ayı denetimlerine devam ediyor - Son Dakika

Polatlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan Ayı dolayısıyla Polatlı'da faaliyet gösteren tüm ekmek fırınlarında ve imalathanelerde denetlemelerine devam ediyor. Yapılan denetimlerde temizlik ve hijyen kurallarının yanı sıra pide gramajları ve çalışanların sağlık belgeleri inceleniyor. Ramazan Ayı'nda sofraların vazgeçilmezi olan pide üretiminin yapıldığı fırınların yanı sıra tatlı üretimi yapan tüm pastanelerde de denetimler sürüyor. Zabıta Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada denetimlerin Ramazan Ayı sonuna dek devam edeceği belirtildi.

Pidelerin tek ve çoklu adetlerle tartıldığı kontrollerde; tüm fırıncılar pidelerin üretim kuralları hususunda uyarılıyor. 2021 Yılı satış fiyatları 275 gram sade pidenin 3 TL, 500 gram yumurtalı pidenin ise 6 TL olarak belirlendiği denetimlerde; fırıncılar pide fiyat listesini görünen bir noktaya asmaları konusunda uyarılıyor.

Polatlılı vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi için denetimlere aralıksız bir şekilde devam ettiklerini belirten Polatlı Belediyesi Zabıta Müdürü Sabri Ünal konuya ilişkin açıklamasında, "Halkımız için Ramazan sofralarının olmazsa olmazı pide ekmeğinin hijyen ve sağlık kurallarına uygun bir şekilde sofralarımıza gelmesi amacıyla denetimlerimiz devam ediyor. Fırınların yanı sıra tatlı üretimi yapılan pastanelerde ve imalathanelerde gün aşırı denetimlerimizi sürdürüyoruz. Şehrimizin dört bir yanında süren denetimlerimiz Ramazan Ayı'nın sonuna dek devam edecektir. Tüm hemşehrilerimize hayırlı Ramazanlar diliyoruz" ifadesini kullandı. - ANKARA