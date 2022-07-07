Polemik büyüyor! Bakan Koca'ya cevap veren Kılıçdaroğlu, bir de Meclis'e çağrıda bulundu - Son Dakika
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Polemik büyüyor! Bakan Koca'ya cevap veren Kılıçdaroğlu, bir de Meclis'e çağrıda bulundu

07.07.2022 16:19
Polemik büyüyor! Bakan Koca'ya cevap veren Kılıçdaroğlu, bir de Meclis'e çağrıda bulundu

Konya Şehir Hastanesi'nde doktor Ekrem Karakaya'nın silahla öldürülmesinin ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu ile Sağlık Bakanı Koca arasında başlayan polemik büyüyor. Bakan Koca'nın, "Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?" sözlerine üstü kapalı yanıt veren Kılıçdaroğlu, bir de Meclis'e çağrıda bulunarak, "Şiddetle mücadele kanununu çıkarmak üzere, yüce Meclisimizi olağanüstü toplantıya davet ediyorum. "Üzgün görünmek" yerine, eğer gerçekten üzgünseniz, gelin bu meseleyi derhal halledelim" dedi.

Konya'da doktor Ekrem Karakaya'nın vahşice katledilmesinin ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca arasında başlayan tartışma devam ediyor. Kılıçdaroğlu, olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Erdoğan, beceriksiz bakanını da al git" ifadelerini kullanırken, bu sözlere cevap veren Bakan Koca ise, "Şiddetle mücadele kanununu çıkarmak üzere, yüce Meclisimizi olağanüstü toplantıya davet ediyorum. 'Üzgün görünmek' yerine, eğer gerçekten üzgünseniz, gelin bu meseleyi derhal halledelim. Bakırtaş-Karakaya Şiddeti Önleme Kanunu'nu çıkartalım. Hemen!" açıklamasını yaptı.

Polemik büyüyor! Bakan Koca'ya cevap veren Kılıçdaroğlu, bir de Meclis'e çağrıda bulundu

KILIÇDAROĞLU'NDAN MECLİS'E ÇAĞRI

Bakan Koca'nın bu sözlerinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir çıkış geldi. Kılıçdaroğlu; doktor Ekrem Karakaya ve avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesinin ardından TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; şu açıklamayı yaptı:

"Şiddetle mücadele kanununu çıkarmak üzere, yüce Meclisimizi olağanüstü toplantıya davet ediyorum. 'Üzgün görünmek' yerine, eğer gerçekten üzgünseniz, gelin bu meseleyi derhal halledelim. Bakırtaş-Karakaya Şiddeti Önleme Kanunu'nu çıkartalım. Hemen!"

Polemik büyüyor! Bakan Koca'ya cevap veren Kılıçdaroğlu, bir de Meclis'e çağrıda bulundu
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Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Polemik büyüyor! Bakan Koca'ya cevap veren Kılıçdaroğlu, bir de Meclis'e çağrıda bulundu - Son Dakika
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