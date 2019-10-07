Son Dakika Haberleri: Polemik değil müzik üretiyoruz
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Polemik değil müzik üretiyoruz

1 saat önce

Rap müziğin iddialı ismi Sehabe, pop-rock müziğin başarılı ismi Aydilge ile ''Bir Ayda Unutursun'' şarkısı için bir araya geldi. Söz ve bestesi ünlü rapçiye ait şarkıya eşlik eden Aydilge, şarkının klibinde de rol aldı.

Polemik değil müzik üretiyoruz, System.String[]

2013 yılında 'Sen'' adlı düete de imza atan ve dönemi için rekor bir rakam olan 15 milyon izlenmeye ulaşarak, farklı kitleleri aynı çatı altında toplamayı başarmışlardı. İkili, yeni projeleriyle de kitleleri ayrıştırmayı değil, birleştirmeyi misyon edindiklerini bir kez daha kanıtlamış oldular.

Sehabe'nin yönetmenliğini de üstlendiği klibin setinde, basın mensuplarına samimi açıklamalarda bulunan ikili, ''Giderek maddiyatı ön plana çıkaran ve içi boşalan bazı rap ve pop kliplerinden farklı bir iş yapmak istedik.Para pul, lüks arabalar ve maddiyatla hava atıp starcılık oynayanların aksine biz insani duygulara ve unutulan hislere odaklandık; çünkü değer verdiğimiz şeyler bunlar'' dediler.

Rap'in son dönemde popülerleşen isimlerinden farklı olarak çizgisini bozmamasıyla bilinen Sehabe, Aydilge gibi pop-rock müziğin kaliteli bir ismiyle beraber çalışmaktan duyduğu mutluluğu dile getirip şunları ekledi: ''Ben diss atıp kişisel polemikler yaratmak yerine müzik yapmaya vakit harcıyorum. Hislere önem veriyorum. Gerçek olmak benim için daha değerli." dedi.

4 Ekim'de tüm dijital platformlarda yerini alan şarkı, 48 saat gibi kısa bir sürede YouTube'da trend videlarda on birinci sıraya yükseldi ve 600 binden fazla tıklanma aldı. Sosyal medyada giderek büyüyen şarkı, edebi dili sayesinde de sadece müzik severleri değil, şiir severleri de etkisi altına almış durumda.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:10 Kaynak: Bültenler
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