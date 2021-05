Polen alerjisi ile Covid-19'un birbirine karıştırılmamalı - Son Dakika

EÜTF İç Hastalıkları Anabilim Dalı Alerji ve Klinik İmmünoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihal Mete Gökmen, alerjisi olan hastalarda Covid-19'un diğer hastalara göre farklı bir klinik bulguya yol açmadığına dikkat çekti. Bilimsel araştırmalarda, alerjinin şiddetli Covid-19 bulguları için risk oluşturmadığının belirlendiğini dile getiren Prof. Dr. Gökmen, "Covid-19 semptomları arasında en sık görülenler, hastaların neredeyse tamamında olan ateş yüksekliği, her 4 vakadan 3'ünde kuru öksürük, her 2 kişiden birinde olabilen nefes darlığı, her 4 vakadan birinde oluşabilen balgam olarak sayılabilir. Daha az saptanan ve yaklaşık her 10 hastadan birinde görülebilen bulgular ise baş ağrısı, baş dönmesi, ishal, konsantrasyon kaybıdır. Halk arasında saman nezlesi olarak bilinen alerjik rinitin yakınmaları ile karışabilecek olan burun akıntı ve tıkanıklığı semptomları ise Covid-19 olgularının 100'de 5'inden azında bildirilmiştir. Kovid-19 geçirenlerin sıklıkla bahsettiği bir bulgu olan tat alamama ise alerjik olgularda hemen hiç oluşmaz" dedi.

Benzerlik ve Farklılıklar

Alerjik rinitin bahar aylarında daha yoğun olmak üzere burun akıntısı, hapşırma, burunda boğazda gözlerde kaşınma ile ortaya çıktığını hatırlatan Prof. Dr. Gökmen, "Alerjik rinit ve astımlı olgularda oluşmaz ancak Covid-19'da vakaların neredeyse tamamının ateşi yüksektir. Covid-19'da görülen önemli bir bulgu kuru öksürüktür. Alerjik rinit ve astım olgularında da oluşabilir, boğazda, burunda, kulaklarda ve gözde kaşıntıyla birlikte görülmesi alerjiyi düşündürmelidir. Nefes darlığı, astım ve Covid-19 hastalarında görülebilen bir bulgudur. Ancak astımlı hastalarda bu bulgu nefes açıcı ilaçların kullanımı ile düzelirken, Covid-19 hastalarında astım ilaçları etkisizdir ve enfeksiyonun akciğerlere yayılması ile ortaya çıkmaktadır. Üşüme, titreme, boğaz ağrısı ve kas ağrıları Covid-19 için tipiktir ancak alerji hastalarında görülmez. Baş ağrısı her iki hastalıkta da görülebilir; alerjik rinit olgularında sinüzitin belirtisi olarak baş ağrısı görülebilirken, Covid-19'da neden tam olarak bilinmemektedir. Koku ve tat kaybı Covid-19 hastalığında sık görülen ve virüsün sinir sistemi tutuluşuna bağlı bir bulgudur. Alerji hastalarında tat alamama görülmez ancak koku alamama sinüzit, burun polibi ve burun mukozasının şişmesine neden olan alerjik hastalıkların hemen tamamında oluşur. Alerjik hastalarda koku alamama burun tıkanıklığı ile paralel giden bir semptom olarak karşımıza çıkmaktadır" diye konuştu. Alerjik rinit ve astım hastalarında hastanın tedavisi için gerekiyorsa mutlaka burun spreyi ve ağızdan inhalasyon şeklindeki steroidlere devam edilmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Gökmen, alerjk rinit olgularında burun spreyinin kullanılmamasının hapşırmayı arttırarak virüsün daha çok yayılmasına neden olabileceğini ve astım hastalarında inhaler steroidin kesilmesinin de astım semptomlarının kötüleşmesine yol açabileceğine vurgu yaptı.

Alerjik hastalarda burun, göz, boğaz kaşıntısının ön planda olması, Covid-19 hastalarında ise hemen daima ateş görülmesinin ayırıcı tanıda önemli olduğuna değinen Prof. Dr. Gökmen, kuru öksürüğü ve nefes darlığı olan olgularda görüntüleme yöntemlerinde akciğer tutuluşunun olmamasının yanı sıra nefes açıcı ilaçlar ve alerji ilaçları ile yakınmaların düzelmesinin alerjik astımı düşündürmesi gerektiğini söyledi.