Polen alerjisine 'erken uyarı' sistemi - Son Dakika

TARIM ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Ankara Üniversitesi arasında yapılan iş birliği ile polen alerjisine karşı erken uyarı yapılacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Polenlere karşı günlük ve saatlik uyarılarımızı yapacağız. Böylece, astım ve alerji hastaları için tahmini günlük polen riski hesaplanacak" dedi.

Bakan Pakdemirli, Ankara Üniversitesi ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) arasında yapılan 'Akademik ve Ar-Ge İş Birliği Protokolü' ve yine Ankara Üniversitesi ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü arasında yapılan 'Atmosferik Alerjik Polen Gözlem, Tahmin ve Uyarılar Konusunda İş Birliği Protokolü' imza törenine katıldı. Tarım ve Orman Genel Müdürlüğü'nde yapılan imza töreninde konuşan Bakan Pakdemirli, meteoroloji alanında yapılan çalışmalarla büyük mesafeler katedildiğini ve dünya ile rekabet edebilecek seviyeye ulaşıldığını söyledi. Pakdemirli, "Son 19 yılda, meteoroloji alanında önemli çalışmalara imza attık. 2002'de sadece 81 ilimizin günlük ve 3 günlük hava tahmini yapılırken, bugün 81 ilimizin saatlik, günlük, 5 günlük, haftalık, aylık ve mevsimlik tahminleri yapılıyor. Ayrıca 972 ilçemiz için günlük ve 5 günlük ayrıntılı hava tahminlerini yayımlıyoruz. 2002'de 31 adet olan meteoroloji gözlem sistemi sayımız, bugün 2 bin 48'e ulaştı. Yine 2002'de1 adet olan meteoroloji radar sayımızı 20'ye, manuel gözlem istasyonlarımızı ise otomatik meteoroloji gözlem istasyonlarına dönüştürerek toplamda bin 712'ye, havalimanlarına kurulan meteoroloji gözlem istasyonu sayısını da 74'e yükselttik. Meteorolojik verinin önemi yüksek olan tüm sektörler ve 84 milyon vatandaşımızın tamamı, bu uyarıları cep telefonlarından anlık alarak, tedbirlerini ona göre planlıyor ve devreye alıyor" diye konuştu.