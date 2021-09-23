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Polen alerjisine 'erken uyarı' sistemi - Son Dakika

Polen alerjisine 'erken uyarı' sistemi

23.09.2021 12:14
Polen alerjisine 'erken uyarı' sistemi, System.String[]

TARIM ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Ankara Üniversitesi arasında yapılan iş birliği ile polen alerjisine karşı erken uyarı yapılacak.

TARIM ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Ankara Üniversitesi arasında yapılan iş birliği ile polen alerjisine karşı erken uyarı yapılacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Polenlere karşı günlük ve saatlik uyarılarımızı yapacağız. Böylece, astım ve alerji hastaları için tahmini günlük polen riski hesaplanacak" dedi.

Bakan Pakdemirli, Ankara Üniversitesi ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) arasında yapılan 'Akademik ve Ar-Ge İş Birliği Protokolü' ve yine Ankara Üniversitesi ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü arasında yapılan 'Atmosferik Alerjik Polen Gözlem, Tahmin ve Uyarılar Konusunda İş Birliği Protokolü' imza törenine katıldı. Tarım ve Orman Genel Müdürlüğü'nde yapılan imza töreninde konuşan Bakan Pakdemirli, meteoroloji alanında yapılan çalışmalarla büyük mesafeler katedildiğini ve dünya ile rekabet edebilecek seviyeye ulaşıldığını söyledi. Pakdemirli, "Son 19 yılda, meteoroloji alanında önemli çalışmalara imza attık. 2002'de sadece 81 ilimizin günlük ve 3 günlük hava tahmini yapılırken, bugün 81 ilimizin saatlik, günlük, 5 günlük, haftalık, aylık ve mevsimlik tahminleri yapılıyor. Ayrıca 972 ilçemiz için günlük ve 5 günlük ayrıntılı hava tahminlerini yayımlıyoruz. 2002'de 31 adet olan meteoroloji gözlem sistemi sayımız, bugün 2 bin 48'e ulaştı. Yine 2002'de1 adet olan meteoroloji radar sayımızı 20'ye, manuel gözlem istasyonlarımızı ise otomatik meteoroloji gözlem istasyonlarına dönüştürerek toplamda bin 712'ye, havalimanlarına kurulan meteoroloji gözlem istasyonu sayısını da 74'e yükselttik. Meteorolojik verinin önemi yüksek olan tüm sektörler ve 84 milyon vatandaşımızın tamamı, bu uyarıları cep telefonlarından anlık alarak, tedbirlerini ona göre planlıyor ve devreye alıyor" diye konuştu.

'100 YENİ PERSONEL ALIMININ MÜJDESİNİ VERMEK İSTİYORUM'Son yıllarda milli savunma sanayinde yaşanan teknolojik gelişmeler sonucu yerli ve milli imkanlarla üretilen insansız hava araçları ve mühimmatı özelinde meteorolojik destek verdiklerini belirten Pakdemirli, "Yine bu yıl gerçekleştirdiğimiz Türk Dünyası Çevrimiçi Meteoroloji Formu'nda, Türk Dünyası ile Meteoroloji Birliği kurulmasına yönelik çalışmalarımızı başlattık. Meteorolojide gelişen teknolojimizin yanında, insan kaynağımızın güçlendirilmesine de önem veriyoruz. Bu program vesilesiyle, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün 100 yeni personel alımı için ilana çıktığının da müjdesini vermek istiyorum. Bakanlık olarak, meteorolojik verilere olan ihtiyaç her geçen gün giderek artarken, başta can güvenliğini sağlamak üzere, bu ihtiyacı karşılayacak sistemleri kurmaya, geliştirmeye ve iş birliklerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.'POLENLERE KARŞI ERKEN UYARI SİSTEMİ'Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi teknik ekipleri birlikte çalışarak, polen tahminleri ile ilgili algoritma geliştirme konusunda da önemli mesafe katettiklerini aktaran Pakdemirli, "Bugün imzalayacağımız iş birliği protokolü kapsamında, Ankara Üniversitesi'ne sunulacak meteorolojik tahminlerle, üniversite tarafından Ankara için üretilecek polen tahmin ve uyarılarına katkı sağlanacaktır. Haftalık polen örnekleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gün içerisinde periyodik olarak alınacak hava tahminleri ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi tarafından geliştirilen karar destek sistemi yardımıyla değerlendirilecektir. Polenlere karşı günlük ve saatlik uyarılarımızı yapacağız. Böylece, astım ve alerji hastaları için tahmini günlük polen riski hesaplanacak, gün içinde etkilenme zamanı verilerek polen alerjisine karşı erken uyarı yapılacak ve vatandaşlarımızın tedbir almaları sağlanacaktır" diye konuştu. AKADEMİK VE AR-GE İNOVASYON İŞ BİRLİĞİAnkara Üniversitesi ile yapılan ikinci iş birliğinin akademik ve Ar-Ge inovasyon iş birliği alanında olacağını aktaran Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın en büyük ve en güçlü tarımsal Ar-Ge altyapısına sahip ülke olduğunu söyledi. Pakdemirli, "Bakanlık olarak, tarımsal Ar-Ge anlamında, 48 araştırma enstitüsü, 200 bin dekar arazi, 300 laboratuvar, 2 binden fazlası akademik seviyede olmak üzere toplam 7 bin personel ile hem ülkemize hem de bulunduğumuz coğrafyaya hizmet veriyoruz. Ar-Ge noktasında üniversitelerimiz ile iş birliği bizim için oldukça önemli. Bu güçlü araştırma altyapımız ve kadromuzla, bitkisel üretimden hayvancılığa, gıda teknolojilerinden hastalık ve zararlı kontrolüne, ekonomik analizlerden akıllı tarıma kadar, daha iyisini, daha verimlisini ve daha kalitelisini üreticimize sunmak için özel sektör, TÜBİTAK ve üniversitelerimizle birlikte gece gündüz çalışıyoruz" diye konuştu.

Polen alerjisine 'erken uyarı' sistemi
Polen alerjisine 'erken uyarı' sistemi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi, Meteoroloji, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Polen alerjisine 'erken uyarı' sistemi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polen alerjisine 'erken uyarı' sistemi - Son Dakika
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