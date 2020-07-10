"Polen avcıları" alerjisi olanların hayatını kolaylaştırıyor - Son Dakika

"Polen avcıları" alerjisi olanların hayatını kolaylaştırıyor

Ege Üniversitesi (EÜ) ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla geçen yıl başlatılan "polen" kaynaklı alerjilere karşı tahmin ve uyarıda bulunma uygulaması, polene karşı alerjisi olanların hayatını kolaylaştırdı.

Ege Üniversitesi (EÜ) ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla geçen yıl başlatılan "polen" kaynaklı alerjilere karşı tahmin ve uyarıda bulunma uygulaması, polene karşı alerjisi olanların hayatını kolaylaştırdı.

Geçen yılın nisan ayında hayata geçirilen uygulama kapsamında Ege Üniversitesi Bornova Kampüsü ve Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğüne polen yakalama cihazları kuruldu.

Cihazların aldığı haftalık polen örnekleri üniversitede geliştirilen karar destek sistemi yardımıyla değerlendirilerek astım ve alerji hastaları için günlük tahmini polen riski hesaplanıyor.

Polen uyarıları, uzmanların değerlendirmeleriyle birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Ege Üniversitesi tarafından açılan https://polenalerji.ege.edu.tr internet sitesinden yayımlanıyor.

Vatandaşların rahatlıkla takip edebildiği "hava polen durumu", alerjisi olanların önceden tedbir almasını sağlarken, farklı alerji kaynaklarına ilişkin de bilgiler veriyor.

Pilot olarak İzmir'de başlatılan uygulamanın ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

EÜ Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Güvensen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmayla tarım, sanayi ve turizm açısından önde gelen kentlerden İzmir'in atmosferik polen verilerinin güncel olarak halka duyurulması ve polenlere duyarlı kişilerde farkındalık yaratılmasının amaçlandığını söyledi.

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ın desteğiyle 2 yıl için imzalanan protokolün önemini vurgulayan Güvensen, lanzoni adı verilen cihazlarından birinin Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi çatısına, diğerinin ise Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü çatısına kurulduğunu ifade etti.

"Geniş bir halk kitlesine ulaştık"

Aykut Güvensen, cihazlardan alınan verilerin Fen Fakültesi Botanik Anabilim Dalı ile Tıp Fakültesinden Göğüs Hastalıkları, İmmunoloji ve Allerjik Hastalıklar bölümleriyle birlikte analiz edildiğini ve Polen Alerji Bülteni hazırlandığını dile getirdi.

Prof. Dr. Güvensen, "Bu cihaz havada bulunan polenlerin metreküpteki sayısını veriyor. Cihaz havada bulunan polenleri banda yapıştırıyor, biz de bunları alarak laboratuvarda inceliyoruz. Günlük olarak polen verilerini mikroskopta teşhis ediyoruz. Dolayısıyla 1 haftalık çalışma sonunda sonraki hafta için atmosferde hangi polenlerin var olabileceğine yönelik tahmin yürütüyoruz." dedi.

Uygulamanın polene duyarlı insanlardan ilgi gördüğü ve çok sayıda tıklandığını vurgulayan Güvensen, şunları kaydetti:

"Polenlerin atmosferde bulunuşları yöredeki yayılış gösteren bitki türlerine göre ortaya çıkmaktadır. Biz de İzmir'de polene karşı duyarlı olan insanlar için böyle bir çalışma başlattık. Geniş bir halk kitlesine ulaştık. Bu konuyu başardığımıza inanıyorum çünkü uygulamamız tıklanma rekorları kırdı. Geri bildirim olarak da insanlar gerçekten çok mutlu olduklarını ifade ediyorlar. Atmosferde bulunan polenlere bakarak ona göre dışarı çıkıp çıkmayacaklarına karar veriyorlar. Dışarı çıksalar bile maske takarak bu şekilde duyarlı oldukları polenlerden en az seviyede etkileniyorlar. Uygulamanın kişilerin yaşam standartlarını artırmaya yönelik bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz."

Ege Üniversitesi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 11:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Polen avcıları' alerjisi olanların hayatını kolaylaştırıyor - Son Dakika
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