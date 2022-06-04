Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda, "İstanbul ili, Beykoz ilçesi sınırları içerisinde bulunan Polenezköy Mahallesi Etabı Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanların kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109'uncu maddesi gereğince karar verilmiştir." denildi.

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul 'un Beykoz ilçesindeki Polenezköy Mahallesi Etabı Doğal Sit Alanı, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Polenezköy Mahallesi Etabı Doğal Sit Alanı'nın, kesin korunacak hassas alan ilan edilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de - Son Dakika

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