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POLİÇEDE FIRTINA TEMİNATINA DİKKAT - Son Dakika

POLİÇEDE FIRTINA TEMİNATINA DİKKAT

01.12.2021 09:53

Lodos nedeniyle zarar görenler hasarlarını karşılamak için sigorta firmalarına başvurulara başladı.

Lodos nedeniyle zarar görenler hasarlarını karşılamak için sigorta firmalarına başvurulara başladı. İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği (İSAD) Onursal Başkanı Bağcı, Fırtına için sigortada ilk sebep prensibi geçerlidir. Örneğin lodos çıktı, çatıyı uçurdu camı kırdı, cam kırıldığı için içeriye su doldu ve evinizi su bastı. Poliçede su baskını teminatınız var ama fırtına yok. Benim evimi su bastı deyip hasarınız karşılatamıyorsunuz. Ana sebep fırtına olduğu için mutlaka poliçede fırtına teminatı olması lazım diye konuştu.

İstanbul'u iki gün etkisi altına alan lodos, 4 kişinin ölümüne neden oldu, çok sayıda vatandaş yaraladı. Lodos konut, iş yeri ve araçlarda zarara neden oldu. Maddi zararların sigorta yoluyla karşılanabilmesi için poliçede fırtına teminatı olması gerekiyor. Poliçede fırtına teminatı bulunuyorsa, sigortalı, hasarının yüzde 100'ünü sigorta firmasından alabiliyor. Sigorta şirketleri sigortalıdan rüzgar hızını belirlemek için 'Beaufort raporu' talep edebiliyor. Bilinen doğal afetlerde sigorta şirketleri bu raporu talep etmiyor. 7 beaufort altı şiddetindeki rüzgarların yarattığı maddi hasarlar sigorta şirketleri tarafından karşılanmıyor.

7 BEAUFORT VE ÜZERİ FIRTINA HASARI SAYILIYOR

İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği (İSAD) Onursal Başkanı Turusan Bağcı, Fırtına hasarı sayılması için sigorta tarafından baktığımızda meteoroloji raporlarına göre 7 Beaufort (Bofor) ve üzeri fırtına hasarı sayılıyor. 7 bofor altı küçük hafif rüzgar sayılıyor bu teminata girmiyor. Son zamanlarda oluşan lodos ve rüzgarların tamamı neredeyse 7 bofor ve üstündeki şiddete denk geliyor. Ferdi kaza veya hayat sigortanız varsa can kayıpları da sigorta tarafından karşılanıyor. 100 bin lira ile 400-500 bin liralara kadar yüksek tazminatlar söz konusu. Vefat durumunda, mirasçılar gidip bu ödeneği alabiliyor. Sakat kaldıysanız kendiniz de gidip alabiliyorsunuz. Yaralanmalarda da sağlık sigortanızdan karşılanabiliyor dedi.

KONUT VE İŞYERİ SİGORTALARINDA YÜZDE 99.9 FIRTINA HASAR TEMİNATI VARDIR

Turusan Bağcı İş yerleri ve evlerde de çatılar uçtu, camlar kırıldı, çok ciddi su baskınları oldu, hatta denizin taşması sonucu da ciddi hasarlar oluştu. Ev ve iş yerinizde konut ve iş yeri sigortanız varsa yüzde 99.9 oranında fırtına hasarı otomatik teminat olarak veriliyor. Konut hasarlarında kesin vardır ama iş yerleri sahiplerinin yine de kontrol etmesinde fayda var. Fırtınadan zarar gören kişiler acentesine başvurduğunda hızlıca işlem yapılacaktır. Parke, duvar boyasına kadar ne kadar hasarınız varsa karşılanacaktır. Eksperin gelmesi, ihbarın yapılması zaman alabilir. Burada şu da yapılabilir; siz bir kaç fotoğraf ve kısa video çekip, hasarı azaltacak her türlü eyleme hemen başlayabilirsiniz. Eksperi beklemenize gerek yok. Suyu boşaltmaya başlayabilirsiniz. Mesela siz bu hasarı azaltmak için adam tuttunuz, bunları bile sigortadan ödenir. Arabaların üzerine ağaçlar devrildi, çatılar arabaların üzerine uçtu, araçlara su bastı. Bunlarla ilgili de arabanızın kaskosu varsa fırtına hasarı teminatına giriyor. Burada sadece tüketicileri şu konuda uyarmak istiyoruz 'Trafik sigortası bunu ödemez' sadece kasko bu hasarı öder, trafik sigortası karşıya verilen zararları öder dedi.

FIRTINA TEMİNATI OLMASI GEREKİYOR

İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği (İSAD) Onursal Başkanı Bağcı, Tarımda da fırtına teminatı geçerlidir. Bütün iş yeri poliçelerinin yüzde 99.9'un da fırtına teminatı otomatik gelir. Çünkü bu teminatın primi çok azdır. Fırtına için sigortada ilk sebep prensibi geçerlidir. Örneğin lodos çıktı, çatıyı uçurdu camı kırdı, cam kırıldığı için içeriye su doldu ve evinizi su bastı. Poliçede su baskını teminatınız var ama fırtına yok. Benim evi su bastı deyip hasarınız karşılatamıyorsunuz. Ana sebep fırtına olduğu için mutlaka poliçede fırtına teminatı olması lazım. Eğer bir şeyin yapımı sırasında mesela çatının yapılması sırasında hata varsa ve bundan sorumlu kişiler kim ise bunu doğru yapmadıysa hasar karşılığı size dava açılabilir ama her şey doğru ama fırtına şiddeti yüksek nasıl yaparsan yap, önüne geçilemeyecek bir hasarsa bir sorumluluk doğmayabilir diye konuştu.

BEAUFORT NEDİR

Beaufort rüzgar şiddeti skalası, Sir Kaptan Francis Beaufort tarafından bulunmuş olan ve gemicilikte rüzgar ve deniz durumunu görsel müşahedelere göre belirlemeye çalışan skaladır. 'Bofor' skalası diye okunur. Skala, rüzgar hızını ölçebilen mekanik anemometrelerin geliştirilmesiyle birlikte önemini yitirmesine rağmen hava tahminciler ve gemiciler tarafından hala bilinmekte ve deniz raporlarında kullanılmaktadır.

POLİÇEDE FIRTINA TEMİNATINA DİKKAT
POLİÇEDE FIRTINA TEMİNATINA DİKKAT
POLİÇEDE FIRTINA TEMİNATINA DİKKAT
POLİÇEDE FIRTINA TEMİNATINA DİKKAT

Sigorta, Fırtına, konut, Lodos, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel POLİÇEDE FIRTINA TEMİNATINA DİKKAT - Son Dakika


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