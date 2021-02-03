Poliesterlerden tekstüre ipliklere ilişkin 5 ülkeye yönelik dampinge karşı önlemler devam edecek

Çin, Endonezya, Malezya, Tayland ve Vietnam için "poliesterlerden tekstüre iplikler" ürününe yönelik yürürlükte olan dampinge karşı önlemler uygulanmaya devam edilecek.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Çin, Endonezya, Malezya, Tayland ve Vietnam menşeli "poliesterlerden tekstüre iplikler" ürününe yönelik başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı.

Soruşturma sonucu, mevcut önlemlerin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptandı.

Bu çerçevede, söz konusu ülkeler için yürürlükte olan dampinge karşı önlemlerin devamına karar verildi.

Önlem, 5 yıl sonra yürürlükten kalkacak. Bu sürede bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığı takdirde önlem, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edecek.