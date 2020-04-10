Polifarma, kovid-19 için ürettiği 100 bin ampul ilaçla yoğun bakım hastalarına umut olacak - Son Dakika
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Polifarma, kovid-19 için ürettiği 100 bin ampul ilaçla yoğun bakım hastalarına umut olacak

6 saat önce

Polifarma, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) dahil dünya otoriteleri tarafından kabul görmüş ve Sağlık Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüsün (kovid-19) tedavisinde olumlu yanıt verdiğini açıkladığı ilacı, yoğun bakımda bulunan ve oral yoldan beslenemeyen hastaların tedavisinde kullanılmak...

Polifarma, kovid-19 için ürettiği 100 bin ampul ilaçla yoğun bakım hastalarına umut olacak, System.String[]

Polifarma, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) dahil dünya otoriteleri tarafından kabul görmüş ve Sağlık Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüsün (kovid-19) tedavisinde olumlu yanıt verdiğini açıkladığı ilacı, yoğun bakımda bulunan ve oral yoldan beslenemeyen hastaların tedavisinde kullanılmak üzere özel izinle üretmeye başladı.

Polifarma'dan yapılan açıklamaya göre, çözelti formunda damar yolu kullanımı için üretilen 100 bin ampul Sağlık Bakanlığı'na hibe edilecek, ilacın 10 bin yoğun bakım hastasına umut olması bekleniyor.


Yüzde 100 yerli sermayeli Polifarma, koronavirüs tedavisi için kritik bir hamleye imza atarak FDA dahil dünya otoriteleri tarafından kabul görmüş ve Sağlık Bakanlığı tarafından virüse karşı olumlu netice verdiği açıklanan ilacın üretimine başladı.

Polifarma, yoğun bakımda bulunan ve oral yolla beslenemeyen hastaların tedavisinde umut olacak çözelti formundaki ilacın üretimini tamamladı ve Sağlık Bakanlığı'na ruhsat başvurusunda bulundu. Toplam 100 bin adet üretilecek ve 10 bin yoğun bakım hastasının tedavisine yetecek ilaç, Polifarma tarafından Sağlık Bakanlığı'na bağışlanacak.


Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görünmesinin ardından üretim tesisindeki mesaisini artıran ve kapasitesini yüzde 120'ye çıkaran Polifarma, Pol Ar-Ge Merkezi'nde koronavirüse iyi geldiği klinik testlerde gözlemlenen ilacın üretimi için adım attı.


100 bin ampul Sağlık Bakanlığı'na hibe edilecek


Açıklamada görüşlerine yer verilen Polifarma Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vildan Kumrulu, "Ülkemizi ve tüm dünyayı etkileyen bu pandemide 'Polifarma olarak neler yapabiliriz' diyerek bir çözüm yolu aramaya başladık. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı'nın tedavi protokollerinde birincil tedavi olarak yer alan ilacı, oral yolla beslenemeyen yani herhangi bir ilacı tablet olarak kullanamayan yoğun bakım hastaları için üretmek için hızlıca adım attık. Bu zorlu süreçte dünyanın dört bir yanındaki tedarikçilerle irtibata geçerek en yüksek kalitedeki hammaddeyi ülkemize getirmeyi başardık. Ardından Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan özel izin alarak 100 bin adet ampulün üretimini tamamladık. En büyük hayalimiz sağlıklı bir Türkiye. Bu kapsamda 100 bin ampulün tamamını Sağlık Bakanlığı'nın kullanımına hibe edeceğiz. Sağlık Bakanlığımız bizden ne zaman isterse, o zaman ürünlerimizi göndereceğiz. Yeni üretim taleplerini karşılayacak kadar üretim kapasitesine sahibiz. Hammadde tedariklerini tamamladıktan sonra 20 Nisan'da bakanlığımızın tedavi protokolleri için deklare ettiği bir ilacın daha üretime başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kumrulu, yerli ve milli olmaktan her zaman gurur duyduklarının belirterek, "Biz, memleket sevdasıyla çıktığımız bu yolda hep ülkemizin menfaatlerini göz önünde bulundurarak çalıştık. Ülkemizin içinde bulunduğu duruma kayıtsız kalamazdık. Bugün de hayatını ortaya koyarak çalışan tüm doktorlar ve sağlık çalışanlarımızın hizmetindeyiz. Tek dileğimiz tüm insanlığın bu pandemiden en az hasarla kurtulması." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 02:50 Kaynak: AA

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