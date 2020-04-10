Polifarma yoğun bakım hastaları için ilaç üretimine başladı

İlaç şirketi Polifarma, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) dahil tüm dünya otoriteleri tarafından kabul görmüş ve Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 tedavisinde olumlu yanıt verdiğini açıkladığı ilacı, yoğun bakımda bulunan ve oral yoldan beslenemeyen hastaların tedavisinde kullanılmak üzere özel izinle üretmeye başladığını açıkladı.

Açıklamada, "Polifarma, çözelti formunda, damar yolu kullanımı için ürettiği 100 bin ampulü Sağlık Bakanlığı'na hibe edecek" denildi.

Polifarma Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vildan Kumrulu, "Ülkemizi ve tüm dünyayı etkileyen bu pandemide 'Polifarma olarak neler yapabiliriz' diyerek bir çözüm yolu aramaya başladık" dedi ve ekledi:

"Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı'nın tedavi protokollerinde birincil tedavi olarak yer alan ilacı, oral yolla beslenemeyen yani herhangi bir ilacı tablet olarak kullanamayan yoğun bakım hastaları için üretmek için hızlıca adım attık. Bu zorlu süreçte dünyanın dört bir yanındaki tedarikçilerle irtibata geçerek en yüksek kalitedeki hammaddeyi ülkemize getirmeyi başardık. Ardından Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan (TİTCK) özel izin alarak 100 bin adet ampulün üretimini tamamladık. Polifarma olarak en büyük hayalimiz sağlıklı bir Türkiye; bu kapsamda 100 bin ampulün tamamını Sağlık Bakanlığı'nın kullanımına hibe edeceğiz. Sağlık Bakanlığımız bizden ne zaman isterse, o zaman ürünlerimizi göndereceğiz. Yeni üretim taleplerini karşılayacak kadar üretim kapasitesine sahibiz. Hammadde tedariklerini tamamladıktan sonra 20 Nisan'da Sağlık Bakanlığımızın tedavi protokolleri için deklare ettiği bir ilacın daha üretime başlayacağız." (Fotoğraflı)