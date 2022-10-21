Poligona atış yapmaya gitti, kafasına sıktı - Son Dakika
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Poligona atış yapmaya gitti, kafasına sıktı

21.10.2022 18:24
Poligona atış yapmaya gitti, kafasına sıktı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde Poligon21 atış yerine giden genç, birkaç el atış yaptıktan sonra silahı şakağına dayayarak intihar etti.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde Poligon21 atış yerine giden genç, bir kaç el atış yaptıktan sonra silahı şakağına dayayarak intihar etti.

Olay, Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi Urfa Bulvarı Altınşehir 1 Plaza altında meydana geldi. Poligon21'e atış yapmaya giden 25 yaşındaki M.S.T., gözetmen eşliğinde bir kaç el atış yaptı. Gözetmenin olmadığı anda silahı şakağına dayayarak tetiğe basan M.S.T., olay yerinde hayıtını kaybetti. Görevlilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollere 25 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri ve savcının olay yerinde incelemelerini tamamlamasıyla M.S.T., otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. M.S.T.'nin atış yaptığı ve kanlar içinde yere yığıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
YORUMLAR
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Diyarbakır, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Poligona atış yapmaya gitti, kafasına sıktı - Son Dakika

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