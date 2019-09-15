Poligonda atış yapan uzman çavuş kazayla kendini vurdu

AKSARAY - Aksaray'da atış poligonunda atış yapan jandarma uzman çavuş, kazayla kendini ayağından vurdu.

Olay, Aksaray Kireçlik mevkiinde bulunan atış poligonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Güzelyurt ilçesinde görevli olan Jandarma Uzman Çavuş Kürşat K. (26), silahıyla atış yapmak için atış poligonuna gitti. Atış poligonunda atış yaptığı esnada silahının boş olduğunu düşünen uzman çavuş, yere doğrulttuğu silahının tetiğine basarak kendini kazayla sol ayağından vurdu. Yaralı olarak 112 Acil Yardım ekiplerini arayan Kürşat K., olay yerine sevk edilen ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kürşat K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sedyede taşındığı sırada gazetecilerin sorusunu yanıtlayan uzman çavuş, "Ayağıma sıktım, son mermi olduğunu bilmiyordum içinde. Dalgınlıkla" dedi.