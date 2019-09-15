Son Dakika Haberleri: Poligonda atış yapan uzman çavuş kazayla kendini vurdu
Son Dakika Yerel Haber

Poligonda atış yapan uzman çavuş kazayla kendini vurdu

9 dakika önce

Poligonda atış yapan uzman çavuş kazayla kendini vurduAKSARAY - Aksaray'da atış poligonunda atış yapan jandarma uzman çavuş, kazayla kendini ayağından vurdu.

Poligonda atış yapan uzman çavuş kazayla kendini vurdu

AKSARAY - Aksaray'da atış poligonunda atış yapan jandarma uzman çavuş, kazayla kendini ayağından vurdu.

Olay, Aksaray Kireçlik mevkiinde bulunan atış poligonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Güzelyurt ilçesinde görevli olan Jandarma Uzman Çavuş Kürşat K. (26), silahıyla atış yapmak için atış poligonuna gitti. Atış poligonunda atış yaptığı esnada silahının boş olduğunu düşünen uzman çavuş, yere doğrulttuğu silahının tetiğine basarak kendini kazayla sol ayağından vurdu. Yaralı olarak 112 Acil Yardım ekiplerini arayan Kürşat K., olay yerine sevk edilen ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kürşat K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sedyede taşındığı sırada gazetecilerin sorusunu yanıtlayan uzman çavuş, "Ayağıma sıktım, son mermi olduğunu bilmiyordum içinde. Dalgınlıkla" dedi.

Poligonda atış yapan uzman çavuş kazayla kendini vurdu

Güzelyurt, Jandarma, Aksaray, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 04:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aksaray'da alev alan otobüsteki 31 yolcu ölümden döndü
Adana'nın yeni gözdesi ciğer bezi! Kilosu 10 liradan satılıyor, talep patlaması var Ahmet Davutoğlu'ndan sonra AK Parti'de istifalar: Eski milletvekilleri ve il başkanları da partiden ayrıldı KYK borcu olanlara Bakan'dan müjde: Borcunuzu erteleyebilirsiniz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 16:15:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Poligonda atış yapan uzman çavuş kazayla kendini vurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]