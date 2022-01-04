Poligonda kazara kendini vuran kişi yaşamını kaybetti - Son Dakika

42 yaşındaki İngilizce öğretmeni İzzet Açıkel, arkadaşı M.K. ile atış yapmak için poligona gitti. Atış esnasında tüfeği tutukluk yapınca kontrol eden Açıkel, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Tutukluk yapan tüfeğini kontrol eden İzzet Açıkel,çıkan saçmalarla ağır yaralandı. Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İzzet Açıkel, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.