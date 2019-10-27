Poligonda önce atıcılık antrenmanı, sonra matematik dersi

Eskişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğünün Atıcılık Spor Kulübü atıcılık antrenörleri tarafından gençleri spordan uzaklaştırmamak için başlatılan projeyle sporcuların antrenmanın ardından matematik dersi görmeleri sağlanıyor.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı ve Eskişehir Atıcılık İl Temsilcisi Veli Can Çalhan ile milli takımı antrenörü olan eşi Mübeccel Çalhan, sporcuların lise son sınıfa geldiklerinde sportif faaliyetlerini sonlandırdığını ya da ara verdiklerini gözlemledi.

Bunun üzerine çalışma başlatan Çalhan çifti, aynı zamanda matematik öğretmeni olan sporculardan Yılmaz Kerem Acar'dan üniversite sınavına hazırlanan atıcılar için ders vermesini için çalışma başlattı.

Acar'dan antrenmanın ardından haftanın iki günü ikişer saat matematik dersi alan sporcular, çalışmalarını gerçekleştirirken matematik dersinden de kopmuyor.

Çalhan çifti, poligonda matematiğin dışında farklı derslerin verilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Antrenör Veli Can Çalhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aradan geçen 5 yılda çok başarılı sporcular yetiştirdiklerini ancak bu sporcuların lise son sınıfa geldiklerinde üniversite hazırlık döneminde atıcılıktan koptuğunu kaydetti.

Bunun üzerine eşi Mübeccel Çalhan ve atıcılık sporcusu olan matematik öğretmeni Yılmaz Kerem Acar ile birlikte karar aldıklarını ifade eden Çalhan, şöyle konuştu:

"Poligonda çocuklara yönelik kurs düzenlemek için kolları sıvadık. Salonumuzda haftadan iki günü ikişer saat ücretsiz matematik dersi veriliyor. Farklı branşları da sporcularımızla buluşturmak istiyoruz. Sporcular ve antrenörleri bilinçli olduğunda hem eğitimi hem de sporu birlikte götürebilir. Çocuklarımızın eğitimi kadar sportif başarının da önemli olduğunu düşünüyoruz. Olimpiyatlara sporcu yetiştirmek istiyoruz. Çocukların gelecek kaygısıyla sporu bırakmamaları için eğitim ayaklarına kadar getirdik."

"Sporu matematikle birleştireceğiz"

Matematik öğretmeni Yılmaz Kerem Acar ise sporcuların matematik konusunda sıkıntılı olduğunu bildiğinden onlara yardımcı olmak için ücretsiz kurs başlattıklarını bildirdi.

Matematiğin sporun ruhunda olan düzen ve disiplinli olmayı öğrettiğini anlatan Acar, "Sporu matematikle birleştireceğiz. Sporcularımızı geleceğe hazırlayacağız. İlgi çok güzel." dedi.

Kursa katılan atıcılık branşı sporcularından Fatih Mehmet Akgül de en sevdiği spor olan atıcılığa geçen yıl üniversite sınavına hazırlandığı için ara verdiğine değinerek, "Sporu bırakınca derslerime odaklanamadım. Daha sonra yeniden poligona döndüm. Hocalarımız sağolsun burada bizim için matematik dersinin verilmesini sağladı. Bu sayede hem üniversite sınavına hazırlanıyorum hem de sevdiğim sporu yapıyorum." diye konuştu.

Üniversiteye hazırlanan sporculardan Pınar Selen Turan ise üniversite sınavı kaygısıyla geçen yıl sporun bıraktığını ancak bu sene hem kursu hem de antrenmanları bir arada gerçekleştirebilmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.