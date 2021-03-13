Poligonlar, atış tutkunu turistleri bekliyor - Son Dakika

Poligonlar, atış tutkunu turistleri bekliyor

13.03.2021 08:08
Poligonlar, atış tutkunu turistleri bekliyor, System.String[]

ANTALYA'da silah ve atıcılık tutkunlarının buluşma noktası haline gelen Antalya Atış Poligonu'nda turizm sezonu öncesi hazırlıklar tamamlandı.

ANTALYA'da silah ve atıcılık tutkunlarının buluşma noktası haline gelen Antalya Atış Poligonu'nda turizm sezonu öncesi hazırlıklar tamamlandı. Silahların bakımlarının yapıldığı, yağlanarak vitrine yerleştirildiği poligon, Rus ve İranlı turistler başta olmak üzere, kente gelen turistleri ağırlayacak.

Antalya Atış Poligonu'nun Lara ve Konyaaltı şubeleri, tatil için kente gelen turistleri ağırlıyor. 'İçinize atmayın hedefe atın' sloganıyla atış meraklısı turistleri buluşturan poligonun kurucusu Alper Uçar, alternatif turizme atıcılık ve poligon kültürünü dahil etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Alternatif turizm çeşitliliği içinde atıcılığın önemine ve farklılığına dikkat çeken Alper Uçar, poligon kültürüne Rus ve Arapların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Nisan ayının ilk haftasından itibaren sezonu açacaklarını düşündüğünü aktaran Uçar, "Pandemi ile ilgili tüm önlemler alındı. Poligon kültürü zaten mesafenin korunduğu bir bölgedir. Atıcılar ve hocalarımız maskeleriyle poligona girip atışlarını gerçekleştiriyor. Kullanılan her silah atışın ardından dezenfekte ediliyor" dedi.Antalya'da yaşayan yerleşik Ruslar başta olmak üzere bölgeye tatile gelen binlerce turistin Konyaaltı poligonunda atış yaptığını aktaran Uçar, "Lara'daki ikinci şubemiz, oteller bölgesine daha yakın konumda. Bu avantajımızı kullanarak turistlerin ilgisini çekmeyi planlıyoruz. Pandemi kısıtlamalarına rağmen Konyaaltı şubemizde 5 bine yakın kişi atış yaptı. Lara şubemizde de hemen hemen aynı rakamları yakaladık. 1 Nisan'dan itibaren, her iki poligonda yoğun atış olacağını düşünüyorum" diye konuştu.Acentelerin şimdiden bölge destinasyonuna çalıştıklarını, turizmcilerin de güvenli turizm noktasında büyük yatırımlar yaparak pandemi ile mücadelede hijyen ve önlemleri aldıklarını hatırlatan Uçar, "Antalya'nın 2021 turizm sezonunda iyi bir ivme yakalayacağını düşünüyorum. Biz de turizmle dolaylı bağlantılıyız. Acenteler aracılığıyla poligona gelerek atış yapan binlerce turist oluyor" dedi.

ABD ve Avrupa'nın birçok ülkesinde atıcılık sporunun kadınlı, erkekli gruplar tarafından yapıldığını anlatan Uçar, "Turistlere farklı eğlenceler bulmalıyız. 25 yıl otel yöneticiliği yaptım. Turist, tatilinde sadece deniz, kum, güneş aramıyor. Aynı zamanda katılabileceği etkinlikleri planlamak ve gerçekleştirmek istiyor. Atış poligonu da bu etkinlikler arasında yer alıyor. Poligonumuza gelenlerin yüzde 35'ini turistler, yüzde 40'ını Antalyalılar, geri kalanını da kurumlar oluşturuyor" diye konuştu.


Poligonlar, atış tutkunu turistleri bekliyor
Poligonlar, atış tutkunu turistleri bekliyor
Poligonlar, atış tutkunu turistleri bekliyor
Poligonlar, atış tutkunu turistleri bekliyor
Poligonlar, atış tutkunu turistleri bekliyor
Poligonlar, atış tutkunu turistleri bekliyor
Poligonlar, atış tutkunu turistleri bekliyor
Poligonlar, atış tutkunu turistleri bekliyor
Poligonlar, atış tutkunu turistleri bekliyor

Konyaaltı, Antalya, Turizm, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Poligonlar, atış tutkunu turistleri bekliyor - Son Dakika


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