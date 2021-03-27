Poliklinik önlerindeki sıra tarih oluyor... Karekod uygulamasıyla hastalar arasındaki sosyal mesafe korunacak - Son Dakika

Poliklinik önlerindeki sıra tarih oluyor... Karekod uygulamasıyla hastalar arasındaki sosyal mesafe korunacak

Sıra numarası artık karekod uygulamasıyla telefondan takip edilebilecek

ERZURUM - Erzurum Şehir Hastanesinde korona virüs (Covid-19) nedeniyle başlatılan karekod uygulamasıyla artık hastalar poliklinik önünde sıra beklemeyecek. Uygulamayla sıra takibi telefondan yapılabilecek.

Erzurum Şehir Hastanesinde pandemi döneminde sosyal mesafeye dikkat edilmesi için karekod uygulaması başlatıldı. Poliklinik ekranlarında yer alan karekodu hastalar cep telefonlarının kamerasına okuttuktan sonra sıra numaralarını cep telefonlarından takip edebilecek. Poliklinik önlerinde oluşan yoğunluğun azaltılması hedeflenen karekod uygulaması, vatandaşlara da büyük kolaylık sağlayacak.

Covid-19 döneminde sosyal mesafeye dikkat edilmesi için bu uygulamanın yapıldığını ifade eden Erzurum Şehir Hastanesi Basın Danışmanı Emrah İspirli, "Uygulamadan vatandaşlarımız memnun. Tanıtım yapıldıktan sonra daha da memnun olacaklar. Şuan ki amacımız Covid-19 sürecinde sosyal mesafeyi bir şekilde uygulamaya koymak" diye konuştu.

Hasta Umut Yüzüak ise "Covid-19 döneminde sosyal mesafeye özellikle hastane de dikkat etmemiz lazım. Hastanede de sıraya girme sıkıntısı olduğu için, bu uygulamayla oturduğumuz yerden sıramızı takip ettiğimiz zaman insanlarla da temasa geçmeden, sosyal mesafeye uyarak tedavimizi olabiliriz. Çok güzel bir uygulama" şeklinde konuştu.