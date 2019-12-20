Polis 132 saatlik görüntüyü izleyerek zanlıyı tespit etti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Polis 132 saatlik görüntüyü izleyerek zanlıyı tespit etti - Son Dakika

Polis 132 saatlik görüntüyü izleyerek zanlıyı tespit etti

6 saat önce

Malatya'da polis, yaklaşık 132 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek hırsızlık olayının failini tespit etti.

Polis 132 saatlik görüntüyü izleyerek zanlıyı tespit etti, System.String[]

Malatya'da polis, yaklaşık 132 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek hırsızlık olayının failini tespit etti.


Edinilen bilgiye göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi'nde bulunan bir ikametten 1 adet 14 ayar kolye, 1 yüzük, 1 adet 14 ayar tek taş yüzük, 1 adet 22 ayar bileklik, 1 adet 14 ayar bileklik, 6 adet çeyrek altın, 1 adet yarım altın ve 1 adet 22 ayar bilezik çalındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, 24 farklı kameranın 132 saatlik görüntüleri izlendi. Yapılan bu titiz çalışma sonucunda hırsızlık olayının şüphelisinin K.K. olduğu tespit edildi. Şüpheli şahsın Mersin'in Tarsus ilçesinde ikamet ettiği anlaşıldı. Zanlı K.K.'yı yakalamak için çalışma başlatıldı. - MALATYA

Yeşilyurt, Malatya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:52 Kaynak: İHA
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