Polis, 16 yaşındaki genç kızı evlendirilmekten kurtardı - Son Dakika

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 16 yaşındaki S.E.'nin evlendirileceği haberini alan polis ekipleri, düğün salonuna gitti. Emniyete götürülen S.E., ailesine teslim edildi.

Körfez Yukarı Hereke Mahallesi'nde teyze çocukları olan 23 yaşındaki H.E. ve S.E. için dün akşam Fatih Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda tören düzenlendi. S.E.'nin 16 yaşında olduğu yönünde polise ihbarda bulunuldu. Bunun üzerine polis ekipleri, düğün salonuna gidip, H.E. ve S.E.'nin kimlik kontrollerini yaptı. S.E.'nin 16 yaşında olduğunun belirlenmesinin ardından 2 kişi işlemleri için polis merkezine götürdü. S.E.'nin yaşının küçük olması nedeniyle nikahının kıyılmadığı öğrenildi. S.E.'nin evlenmek için kendisinin ve ailesinin rızası olduğu öne sürüldü.

S.E., babası R.E. ve damat H.E.'nin ifadeleri alındı.

S.E. yaşının küçük olması nedeniyle yasal olarak evlenemeyeceği için ailesine teslim edildi. Taraflar ifadelerinin ardından polis merkezinden ayrılırken, soruşturma sürüyor.