Polis 17 aranan şahsı yakaladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polis 17 aranan şahsı yakaladı - Son Dakika

Polis 17 aranan şahsı yakaladı

7 saat önce

Balıkesir polisi, il genelinde çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 17 kişiyi yakaladı.

Polis 17 aranan şahsı yakaladı, System.String[]

Balıkesir polisi, il genelinde çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 17 kişiyi yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, il genelinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yaptı. Çoğunluğu uyuşturucu ticareti suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam 17 kişi Burhaniye'de, Edremit'de, Ayvalık'da, Sındırgı ve il merkezinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan 17 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi.

(İHA)

Balıkesir, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adana'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
Mardin'de 4 teröristin öldürüldüğü operasyonun görüntüleri ortaya çıktı Kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasına daldı 4 yaralı - 6 çocuk annesi eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü

Son Dakika Haberleri
18:45 HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 60'a yükseldi - Son Dakika
18:45 Ankara milli eğitim bakanı ziya selçuk doğa koleji ile ilgili konuştu - Son Dakika
18:45 Gaziantep çimko çimento'ya 'kaynakların sorumlu kullanımı' sertifikası - Son Dakika
18:41 Liseli genç kızlardan anlamlı kampanya - Son Dakika
18:40 Gümüşhane'de mahalle toplantıları devam ediyor - Son Dakika
17:40 Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! - Son Dakika
16:29 Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 18:46:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Polis 17 aranan şahsı yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]