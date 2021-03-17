Polis, 17 yıllık kayıp kadının izini sürüyor - Son Dakika

Kırşehir'de, 2004 yılından bu yana kayıp olan kadının bulunması için polis, su kuyularında arama yaptı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, geçmişte kaybolan ve faili meçhul cinayete kurban giden kişilerin bulunması için dosyaları yeniden açtı. Bu kapsamda kurulan özel ekip, 17 yıl önce kaybolan Mehrinaz Ayatay'ın bulunması için de çalışma başlattı. Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan 84 yaşındaki Mehrinaz Ayatay 2004 yılında kaybolmuş, ailesi ve polis ekipleri tarafından aranan yaşlı kadından o günden bu güne dek herhangi bir haber alınamamıştı.

Ekipler, Bahçelievler Mahallesinde bulunan su kuyularında arama gerçekleştirdi. - KIRŞEHİR