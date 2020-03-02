Polis 2.5 milyon TL değerinde kaçak ürün ele geçirdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Polis 2.5 milyon TL değerinde kaçak ürün ele geçirdi - Son Dakika

Polis 2.5 milyon TL değerinde kaçak ürün ele geçirdi

7 saat önce

Balıkesir'de polisin son 1 ayda il genelinde yaptığı 38 operasyonda 2 milyon 500 bin TL değerinde kaçak ürün ele geçirirken, yakalanan 75 şüpheliden adli makamlara sevk edilen 20 kişi tutuklandı.

Polis 2.5 milyon TL değerinde kaçak ürün ele geçirdi, System.String[]

Balıkesir'de polisin son 1 ayda il genelinde yaptığı 38 operasyonda 2 milyon 500 bin TL değerinde kaçak ürün ele geçirirken, yakalanan 75 şüpheliden adli makamlara sevk edilen 20 kişi tutuklandı.


Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde son 1 ay zarfında yapılan operasyonlarda şüphelilerin üstlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 17 ruhsatsız silah, 100 adet dolu kartuş, 60 fişek, 150 adet mermi, 370 şişe kaçak içki, 251 litre sahte alkol, 250 litre etil alkol, 170 bin adet boş makaron, 200 bin 445 adet dolu makaron, 800 paket gümrük kaçağı sigara, 452 kilogram açık tütün, 550 adet TAPDK bandrolü, 4 adet kompresörlü sigara sarma makinesi, 107 adet bakır ve bronz sikke, 48 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 267 adet 5 milyon TL değerinde senet, 25 adet çeşitli sözleşme ele geçirdi. Operasyonlarda piyasa değeri 2.5 milyon TL değerinde olduğu düşünülen kaçak ürün yakalandı. 70 kişi gözaltına alınırken, 20 kişi tutuklandı. - BALIKESİR

Balıkesir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:32 Kaynak: İHA
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