Son Dakika Haberleri: Polis 2 ayrı operasyonda 13 uyuşturucu satıcısını yakaladı
Son Dakika 3. Sayfa Polis 2 ayrı operasyonda 13 uyuşturucu satıcısını yakaladı - Son Dakika

Polis 2 ayrı operasyonda 13 uyuşturucu satıcısını yakaladı

6 saat önce

Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı 2 ayrı operasyonda toplam 13 uyuşturucu satıcısını yakaladı.

Polis 2 ayrı operasyonda 13 uyuşturucu satıcısını yakaladı, System.String[]

Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı 2 ayrı operasyonda toplam 13 uyuşturucu satıcısını yakaladı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 4 operasyonda toplam 4 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 74 adet ecxtasy hap, 4.20 gram skunk ve 100 adet uyuşturucu hap hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıslarla ilgili adli ve idari tahkikat devam ediyor.


Balıkesir polisinin yaptığı 2. uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı


Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı ikinci operasyonda 9 uyuşturucu tacirini yakaladı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 7 operasyonda toplam 9 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 8 gram esrar, 10 adet ecstasy hap, 2.63 gram bonzai, 35 adet uyuşturucu hap ile 3.62 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Yakalanan zehir tacirlerinden 2'si adli mercilerce tutuklanırken, diğer şüpheliler ile ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR

Balıkesir, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Adıyaman'da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı
Son dakika: Erdoğan, Bakan Soylu'nun "Yerini biliyoruz" dediği Adil Öksüz için Almanya'ya operasyon sinyali verdi Uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın kardeşi 350 dolarlık akıllı telefonunu piyasaya sürdü Ceren'in katilini eşofmanındaki 'kırmızı çizgi' yakalattı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 16:47:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polis 2 ayrı operasyonda 13 uyuşturucu satıcısını yakaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]