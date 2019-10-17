Son Dakika Haberleri: Polis 2 bin 989 şişe sahte alkol ele geçirdi
Son Dakika 3. Sayfa Polis 2 bin 989 şişe sahte alkol ele geçirdi

Polis 2 bin 989 şişe sahte alkol ele geçirdi

1 saat önce

Denizli'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 2 bin 989 şişe sahte alkol ile 645 litre etil alkol ve imalatı için kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Polis 2 bin 989 şişe sahte alkol ele geçirdi, System.String[]

Denizli'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 2 bin 989 şişe sahte alkol ile 645 litre etil alkol ve imalatı için kullanılan malzemeler ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, operasyon Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından yapıldı. Aldıkları bir ihbarı değerlendiren ekipler kaçak alkol üretimi yapan şahıslara yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 2 bin 989 şişe sahte alkol ile 645 litre etil alkol ve imalatı için kullanılan malzemeler, yaklaşık 48 bin adet alkol üretiminde kullanılan sahte bandrol, yaklaşık 12 bin 500 adet şişe kapağı, sahte ve gerçek bandrol, şişe, kapşon, etiket ele geçirildi.


Operasyonda gözaltına alınan şahıslar hakkında ise idari ve adli işlem yapıldığı belirtildi. - DENİZLİ

Denizli, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:33 Kaynak: İHA
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