Son dakika haber! POLİS, 2 ÇOCUĞA KUZU SEVİNCİ YAŞATTI - Son Dakika

İZMİR'in Menemen ilçesinde, telefonunu kaybeden annesiyle gittiği polis merkezinde, "Benim de kuzum kayboldu. Onu da bulabilir misiniz" diyen Aykut Opak'ın (12) bu isteği karşılıksız kalmadı. Polis, taşınacakları için babası tarafından başka bir aileye verildiğini belirlediği kuzunu geri alıp, Aykut'u sevindirdi. Ancak bu defa da kuzunun geri alındığı ailenin oğlu Rüzgar Akal (7), üzülüp, ağladı. Polis ona da bir hayırseverin yardımıyla başka bir kuzu aldı.

Menemen ilçesi Asarlık Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Opak, 4 Mayıs'ta oğlu Aykut'u da yanına alarak Asarlık Polis Merkezi'ne gidip, cep telefonunu kaybettiğini belirterek yardım istedi. Annesinin başvurusunun alındığı sırada Aykut Opak da polislere, "Benim de kuzum kayboldu. Onu küçükken bulmuştum, besleyip büyüttüm. Onu da bulabilir misiniz?" diye sordu.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Opak'ın bu isteğini kırmayan polis, yaptığı araştırmada kuzunun çocuğun babası tarafından başka eve taşınacakları için bir arkadaşına verildiğini belirledi. Polis, Aykut'u da yanlarına alıp, 'Saniye' adını verdiği kuzusunu almaya gitti. 'Saniye'm' diyerek sevdiği kuzusuna tekrar kavuşan Aykut Opak ile annesi Ayşe Opak, duygulanarak, sevinç gözyaşı döktü. Polis Aykut Opak'ın kuzusunun bulunmasını istemesinden kavuşmasına kadar tüm anları cep telefonuyla kayda aldı.

Ancak bu defa da Aykut Opak'ın babasının kuzuyu teslim ettiği ailenin 7 yaşındaki oğulları Rüzgar Akal, 'Saniye'den ayrılmak zorunda kaldığı için üzüldüğünü belirtip, ağladı. Bunun üzerine polis ekipleri, küçük Rüzgar'ı kendisine başka bir kuzu alacaklarını söyleyerek, ikna etti. Bir gün sonra bir hayırseverin desteğiyle alınan kuzu Rüzgar'a teslim edildi.