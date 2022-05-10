Son dakika haber! POLİS, 2 ÇOCUĞA KUZU SEVİNCİ YAŞATTI - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! POLİS, 2 ÇOCUĞA KUZU SEVİNCİ YAŞATTI

10.05.2022 14:41

Son dakika gelişmesine göre İZMİR'in Menemen ilçesinde, telefonunu kaybeden annesiyle gittiği polis merkezinde, "Benim de kuzum kayboldu.

İZMİR'in Menemen ilçesinde, telefonunu kaybeden annesiyle gittiği polis merkezinde, "Benim de kuzum kayboldu. Onu da bulabilir misiniz" diyen Aykut Opak'ın (12) bu isteği karşılıksız kalmadı. Polis, taşınacakları için babası tarafından başka bir aileye verildiğini belirlediği kuzunu geri alıp, Aykut'u sevindirdi. Ancak bu defa da kuzunun geri alındığı ailenin oğlu Rüzgar Akal (7), üzülüp, ağladı. Polis ona da bir hayırseverin yardımıyla başka bir kuzu aldı.

Menemen ilçesi Asarlık Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Opak, 4 Mayıs'ta oğlu Aykut'u da yanına alarak Asarlık Polis Merkezi'ne gidip, cep telefonunu kaybettiğini belirterek yardım istedi. Annesinin başvurusunun alındığı sırada Aykut Opak da polislere, "Benim de kuzum kayboldu. Onu küçükken bulmuştum, besleyip büyüttüm. Onu da bulabilir misiniz?" diye sordu.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Opak'ın bu isteğini kırmayan polis, yaptığı araştırmada kuzunun çocuğun babası tarafından başka eve taşınacakları için bir arkadaşına verildiğini belirledi. Polis, Aykut'u da yanlarına alıp, 'Saniye' adını verdiği kuzusunu almaya gitti. 'Saniye'm' diyerek sevdiği kuzusuna tekrar kavuşan Aykut Opak ile annesi Ayşe Opak, duygulanarak, sevinç gözyaşı döktü. Polis Aykut Opak'ın kuzusunun bulunmasını istemesinden kavuşmasına kadar tüm anları cep telefonuyla kayda aldı.

Ancak bu defa da Aykut Opak'ın babasının kuzuyu teslim ettiği ailenin 7 yaşındaki oğulları Rüzgar Akal, 'Saniye'den ayrılmak zorunda kaldığı için üzüldüğünü belirtip, ağladı. Bunun üzerine polis ekipleri, küçük Rüzgar'ı kendisine başka bir kuzu alacaklarını söyleyerek, ikna etti. Bir gün sonra bir hayırseverin desteğiyle alınan kuzu Rüzgar'a teslim edildi.

Son dakika haber! POLİS, 2 ÇOCUĞA KUZU SEVİNCİ YAŞATTI
Son dakika haber! POLİS, 2 ÇOCUĞA KUZU SEVİNCİ YAŞATTI
Son dakika haber! POLİS, 2 ÇOCUĞA KUZU SEVİNCİ YAŞATTI
Son dakika haber! POLİS, 2 ÇOCUĞA KUZU SEVİNCİ YAŞATTI
Son dakika haber! POLİS, 2 ÇOCUĞA KUZU SEVİNCİ YAŞATTI
Son dakika haber! POLİS, 2 ÇOCUĞA KUZU SEVİNCİ YAŞATTI
Son dakika haber! POLİS, 2 ÇOCUĞA KUZU SEVİNCİ YAŞATTI
Son dakika haber! POLİS, 2 ÇOCUĞA KUZU SEVİNCİ YAŞATTI
Son dakika haber! POLİS, 2 ÇOCUĞA KUZU SEVİNCİ YAŞATTI
Son dakika haber! POLİS, 2 ÇOCUĞA KUZU SEVİNCİ YAŞATTI

YORUMLAR
500
ALKOLLÜ KİŞİ, POLİS EKİPLERİNE ZOR ANLAR YAŞATTI ALKOLLÜ KİŞİ, POLİS EKİPLERİNE ZOR ANLAR YAŞATTI Son dakika haberi | Karabük'te 13 engelli 1 günlük askerlik sevinci yaşadı Son dakika haberi | Karabük'te 13 engelli 1 günlük askerlik sevinci yaşadı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! POLİS, 2 ÇOCUĞA KUZU SEVİNCİ YAŞATTI - Son Dakika


Son Dakika
20:41 Konya'da iki okul servisi çarpıştı! Kazada 9'u öğrenci toplam 14 kişi yaralandı
20:39 Ülkemizde 10 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi vefat etti, bin 858 yeni vaka tespit edildi
20:22 35 yaşındaki matematik öğretmeni, 18 öğrencisine tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı
20:20 Şampiyonlar Ligi'nde büyük değişiklik! İşte yani formatın tüm detayları
20:14 Babası vefat eden Fazıl Say'a "Gözümden düştü" dediği İmamoğlu'ndan başsağlığı paylaşımı geldi
19:36 İsrail'den Türkiye'ye gelmek için kalkış yapacak uçaktaki yolculara "kaza yapan uçak" fotoğrafları gönderildi!
19:28 Sanat dünyasının tepki gösterdiği gece müzik yayın saati 01.00'e uzatıldı
19:19 Türkiye ile Kazakistan arasında 15 anlaşma imzalandı! İkili ticarette yeni hedef belirlendi
19:09 Borussia Dortmund, Haaland'ın yerini dakikalar sonra doldurdu! Karim Adeyemi ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı
17:47 Manchester City, yılın transferini duyurdu! Erling Haaland' ı resmen renklerine bağladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 20:55:07. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! POLİS, 2 ÇOCUĞA KUZU SEVİNCİ YAŞATTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement